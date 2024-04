SM le Roi reçoit un message de félicitations du Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mardi, 9 avril, 2024 à 23:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de Cheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum a exprimé à Sa Majesté le Roi ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à l’occasion de l’Aid Al Fitr, priant le Très Haut de renouveler pareille heureuse occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur, et pour les peuples de la Oumma arabe et islamique dans le bien-être et la bénédiction.