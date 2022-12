25-ème édition de “Come to my home”: un spectacle poético-musical chante à Dakar l’amitié maroco-sénégalaise

vendredi, 9 décembre, 2022 à 18:58

Dakar – Le Théâtre national Daniel-Sorano à Dakar a abrité, jeudi soir, un spectacle poético-musical, qui a chanté notamment les liens étroits d’amitié et de fraternité entre le Maroc et le Sénégal, dans le cadre la 25-ème édition du festival culturel et artistique “Come to my home”, organisée du 4 au 10 décembre à Dakar par l’Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation des cultures du monde.