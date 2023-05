La 3ème édition de “Street Art Inside” du 02 au 24 juin à Rabat

mercredi, 24 mai, 2023 à 12:57

Rabat – La troisième édition de l’exposition “Street Art Inside” se tiendra du 02 au 24 juin à Rabat à l’initiative de l’Association “Hiba” en partenariat avec le Bureau du Québec à Rabat.

Cette exposition, qui aura lieu dans le laboratoire artistique “Hiba Lab”, représente un espace pour les expériences artistiques et regroupe huit artistes visuels en herbe ainsi que des artistes de rue, dans le but de créer une osmose entre les fresques murales existantes et les toiles ajoutées, indique un communiqué de l’Association.

“L’art de rue investit en 2023 de plus en plus de surfaces intérieures, comme les musées, les expositions, les bibliothèques, la décoration de cafés, de restaurants et de maisons” souligne la même source, ajoutant que l’art de rue, de par sa composante contemporaine, représente un domaine dynamique et en constante évolution.

L’art de rue a connu au niveau national un bond considérable avec l’apparition de festivals dédiés à cette forme artistique, poursuit la même source, ajoutant que cet élan a suscité un intérêt grandissant de la communauté artistique et de la population et a permis, par conséquent, l’éclosion d’une nouvelle génération d’artistes de graffiti, de peintres et d’artistes de rue.

L’Association “Hiba” avait, en 2021, invité quatre représentants de la scène artistique locale pour peindre le mur de l’escalier de l’Association, rappelle-t-on, relevant que cette initiative avait été une véritable réussite lors de la première édition du “Street Art Inside”. Cette manifestation culturelle avait intégré les artistes visuels avec une sensibilité urbaine et expérimentale et ceux qui désirent simplement peindre des murs et exposer leurs œuvres.