La 4è édition des Rencontres régionales de la poésie à Guelmim les 21 et 22 mars

mercredi, 20 mars, 2024 à 21:31

Rabat – La Maison de la poésie de Marrakech organise, les 21 et 22 mars à Guelmim, la quatrième édition des Rencontres régionales de la poésie, en célébration de la Journée mondiale de la poésie.

Au programme de cet important événement poétique, initié en collaboration avec la Direction régionale du département de la Culture de Guelmim-Oued Noun, figurent des lectures de poésie, des morceaux de musique, ainsi qu’une table ronde sur la poésie, l’éducation et l’enseignement du texte poétique, indique un communiqué de la Maison de la poésie de Marrakech.

Il s’agit également d’une exposition des publications de la Maison de la poésie de Marrakech et du département de la Culture de Sharjah, aux Emirats Arabes Unis.

Le programme comprend aussi une cérémonie d’hommage en l’honneur du critique Idriss Nakouri, figure éminente de la poésie et de la culture dans la région de Guelmim-Oued Noun, et de la chercheuse en poésie, culture et littérature, Al-izza Birouk.

À cet égard, le Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation à Guelmim abritera jeudi, dans le cadre des rencontres, des échanges auxquels participeront plusieurs chercheurs autour d’un débat axé sur “La poésie et l’éducation : didactique du texte poétique”.

Ce débat s’inscrit dans le cadre de la continuité du dialogue intellectuel ouvert, lancé par la Maison de la poésie de Marrakech lors des éditions précédentes.

Outre l’ouverture d’une exposition spéciale des publications poétiques et critiques de la Direction de la culture de Sharjah, cet événement culturel sera marqué notamment par une soirée poétique, ainsi qu’un spectacle artistique animé par le duo Awal, et des séances de dédicaces des recueils des poètes Hamza Ibn, Abdellatif Safi et Hicham Doulouri.

La Maison de la poésie de Marrakech avait lancé l’événement “Six régions… Six rencontres poétiques régionales” dont la première édition a été organisée en 2021 dans la région de Marrakech-Safi.

La deuxième édition s’est tenue en 2022 dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, suivie d’une troisième édition en 2023 dans la région de Souss-Massa.

Les prochaines éditions sont prévues dans les régions de Drâa-Tafilalet et de Dakhla-Oued Eddahab.

Les Rencontres régionales de la poésie visent à célébrer la diversité culturelle marocaine, à encourager les nouvelles voix poétiques, ainsi qu’à élargir la base de l’activité culturelle en s’appuyant sur la proximité, et à étendre le rayonnement de la Maison de la poésie dans les différentes régions qui lui sont rattachées.

La Maison de la poésie de Marrakech a été fondée en 2017 en vertu d’un protocole de coopération entre le ministère de la Culture et de la communication et la Direction de la culture du gouvernement de Sharjah.

Elle vise à faire de la poésie un rempart d’espoir et à promouvoir les valeurs d’amour, de coexistence et d’humanisme.