4ème édition du Salon maghrébin du Livre: Cérémonie d’hommage posthume à Abdelkader Retnani

vendredi, 19 avril, 2024 à 11:21

Envoyés Spéciaux

Oujda – Une cérémonie d’hommage posthume à l’éditeur marocain Abdelkader Retnani a été organisée jeudi soir à la Bibliothèque régionale d’Oujda, en marge de la 4ème édition du Salon maghrébin du livre “Lettres du Maghreb”.

Marquée par la présence d’éminentes personnalités et de membres de la famille du défunt, la cérémonie a connu la projection d’une vidéo retraçant le parcours de feu Abdelkader Retnani, ainsi que la remise d’une plaque commémorative à la veuve du défunt, Amina Retnani.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur d’Oujda-Ankad, Mouad Jamai, a annoncé que l’une des salles de la Bibliothèque régionale d’Oujda portera le nom du regretté qui était l’un des fondateurs du Salon maghrébin du livre “Lettres du Maghreb”.

Pour sa part, Mohamed Mbarki, président du Salon, a indiqué que feu Retnani était un “grand bénévole” au service du livre et de la culture, qui avait encouragé les jeunes écrivains et apporté soutien et appui aux librairies d’Oujda.

De son côté, le fils du défunt, Yassine Retnani a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour cet hommage posthume rendu à son père, indiquant que la maison d’édition “La Croisée des Chemins”, fondée par son père en 1980, fera don des livres de feu Abdelkader Retnani à la Bibliothèque régionale d’Oujda.

Né en 1945 à Casablanca, Feu Retnani était président fondateur de l’Association marocaine des professionnels du livre (AMPL) et vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Grand passionné de sport, le défunt avait présidé le club du Raja de Casablanca (1985-1989).