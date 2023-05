Académie du Royaume du Maroc: rencontre, samedi à Rabat, en hommage à feu Abou Bakr El Kadiri

mardi, 30 mai, 2023 à 12:39

Rabat – L’Académie du Royaume du Maroc organise samedi une rencontre en hommage au militant et penseur feu Abou Bakr El Kadiri.

Cet événement, qui débutera à 9H au siège de l’Académie à Rabat, entre dans le cadre d’une série de rencontres mettant à l’honneur un certain nombre de personnalités ayant contribué au progrès de leurs pays et de l’Humanité tout entière, et s’inscrit dans le prolongement du projet de “célébration d’éminents intellectuels du Maroc et d’ailleurs, porteurs d’un projet sociétal et civilisationnel qu’ils promouvaient via leur militantisme patriotique et intellectuel”, indique un communiqué de l’Académie.

La séance d’ouverture de cette rencontre, qui “perpétue la tradition de rendre hommage aux anciens membres de l’Académie ayant contribué à son développement et à l’essor de la culture et de la pensée au Maroc”, sera présidée par Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc et Khalid El Kadiri, président de la Fondation Abou Bakr El Kadiri, et sera marquée par la projection d’un film documentaire produit par l’Académie sur le parcours de son défunt membre feu Abou Bakr El Kadiri.

Cette rencontre-hommage verra la participation de plusieurs personnalités ayant côtoyé le défunt, qui présenteront à cette occasion des témoignages et des recherches sur la personne, l’œuvre et l’héritage de feu El Kadiri, dans le cadre d’axes portant sur “la mémoire nationale”, “le renouvellement de la pensée religieuse islamique”, “la défense de la cause palestinienne” et “l’action pédagogique et sociale”, précise le communiqué.

“En revisitant le parcours militant et intellectuel de feu Abou Bakr El Kadiri, l’on mesure l’étendue de son dévouement au service de sa patrie le Maroc pendant et après le protectorat, sans parler de ses écrits et ouvrages traitant d’une palette de questions religieuses, nationales, pédagogiques et sociales”, souligne l’Académie.

Parmi ces ouvrages, le communiqué cite les mémoires du défunt sur son militantisme au sein du mouvement national, un ouvrage présentant les biographies de figures de la résistance ainsi que différents écrits sur l’Islam dont “Pour une renaissance islamique”, “Pour une société islamique” et “La société islamique à l’épreuve des défis civilisationnels contemporains” ou encore un ouvrage sur “Le Maroc et la cause palestinienne”.