Artisanat/UNESCO: signature à Rabat d’un accord de projet pour la sauvegarde et la transmission du patrimoine artisanal menacé de disparition

lundi, 28 novembre, 2022 à 13:06

Rabat – Un accord de projet pour la sauvegarde et la transmission du patrimoine artisanal menacé de disparition a été signé, lundi à Rabat, entre le Département de l’Artisanat et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).