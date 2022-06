Barid Al-Maghrib procède à l’émission spéciale d’un timbre-poste pour commémorer le cinquantenaire de l’EHTP

vendredi, 10 juin, 2022 à 12:39

Casablanca – Barid Al-Maghrib a procédé à l’émission spéciale d’un timbre-poste pour commémorer le cinquantenaire de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP).

“Barid Al-Maghrib célèbre, en partenariat avec l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP), le cinquantenaire de cette grande école par l’émission spéciale d’un timbre-poste mettant en exergue l’excellence marocaine en matière de formation d’ingénieurs spécialisés dans les grands projets d’infrastructures”, indique le Groupe dans un communiqué.

Une cérémonie de dévoilement de cette émission spéciale a été organisée, jeudi, au Musée Barid Al-Maghrib à Rabat en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi et le directeur de l’EHTP, Najib El Karkouri, précise la même source.

Créée en 1971, l’EHTP s’est d’abord consacrée à la formation aux métiers relatifs aux infrastructures et aux ressources à forts enjeux comme l’eau et l’énergie, avant d’être transformée progressivement en établissement pluridisciplinaire proposant différentes filières et ayant formé plus de 6.500 ingénieurs depuis sa création.

Cette émission spéciale de timbre-poste vient enrichir la collection philatélique émise en commémoration de divers anniversaires d’institutions marocaines, souligne le communiqué, citant, à titre d’exemple, le centenaire de la 1ère école de la céramique au Maroc-Safi en 2020, le 50ème anniversaire de l’INSEA en 2011, le 30ème anniversaire de la création de l’Université Cadi Ayyad-Marrakech en 2009, le 50ème anniversaire de la création de l’Université Mohammed V-Agdal en 2007 et le 1.100ème anniversaire de la fondation de l’Université Karaouiyne en 1960.