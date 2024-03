Calligraphie chinoise, entre beauté et profondeur de sens

samedi, 16 mars, 2024 à 16:52

Par: El Hassan BEN YAHIA

Beijing – Bien plus qu’une simple écriture, la calligraphie chinoise est un art ancien d’une beauté intemporelle. Chargée de symbolisme et de profondeur, ses caractères vont bien au-delà des mots pour devenir une véritable œuvre d’art.

Yu Danqing, artiste peintre et calligraphe chinoise de renommée, partage avec la MAP son point de vue sur l’histoire de la calligraphie chinoise et sur la manière dont elle a été initiée à cet art dès son plus jeune âge.

La calligraphie chinoise trouve ses racines dans les signes pictographiques utilisés autrefois pour noter les aspects de la vie quotidienne. “Les gens voulaient noter ce qu’ils voyaient et vivaient”, explique-t-elle en marge d’une activité culturelle dans le cadre du programme d’échange médiatique du Centre international de communication et de presse de Chine (CIPCC).

Au fil du temps, cela est devenu un moyen de communication, relève-t-elle, ajoutant que la calligraphie chinoise a également servi jadis à marquer un lieu comme étant le territoire d’une famille.

L’écriture chinoise a, depuis, évolué à partir de simples pictogrammes en des caractères plus abstraits mais riches de sens. “Les caractères chinois ont été simplifiés à partir des pictogrammes originaux en des formes plus simples et abstraites, mais avec des significations plus profondes”, indique l’artiste qui a célébré sa première exposition en 1992 à Beijing, à l’âge de 21 ans.

L’évolution de la calligraphie chinoise est également due à la manière dont elle est enseignée et transmise au sein des familles chinoises, note Mme Danqing, qui raconte avoir commencé à peindre et à pratiquer la calligraphie dès l’âge de sept ans.

“Lors des réunions de famille, mes parents et grands-parents préparaient des pinceaux et du papier, puis nous laissaient simplement dessiner, ensuite, ils nous initiaient à des dessins simples, comme peindre un panda ou d’autres animaux”, ajoute cette peintre qui a hérité de cette tradition familiale transmise depuis de nombreuses générations.

Pour Yu Danqing, la calligraphie chinoise ne se limite pas à un simple art visuel. C’est une pratique qui relie les individus à leur histoire et à leur culture, tout en favorisant la créativité et l’expression personnelle.

“Derrière chaque caractère se cache une langue et une histoire”, estime-t-elle, ajoutant que la calligraphie constitue une fenêtre sur notre passé, mais aussi sur notre avenir”.