Le cinéma marocain suscite un grand intérêt dans le monde

samedi, 19 janvier, 2019 à 12:13

-Propos recueillis par Idriss Tekki-

Las Palmas – Le 7ème art marocain, qui se porte bien à plusieurs titres, suscite un grand intérêt dans le monde, a souligné le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Sarim Fassi-Fihri.

La bonne forme du cinéma marocain est reflétée notamment dans les nouvelles générations de cinéastes qui se distinguent par leur créativité, mais aussi dans l’intérêt que le film marocain suscite dans le monde, a indiqué M. Fassi-Fihri dans un entretien à la MAP, à l’occasion de sa visite de travail à Las Palmas (17-18 janvier).

Le cinéma marocain est désormais présent dans les grands festivals du monde comme c’est le cas à Cannes, à Venise, en Asie ou en Amérique latine, ce qui constitue une “vraie reconnaissance pour le 7ème art marocain”, a ajouté le directeur du CCM, qui a fait aussi état d’un intérêt grandissant du public marocain pour les productions nationales.

Il s’agit, à ses yeux, d’un intérêt “très spécial et très particulier” dans la mesure où dans la plupart des pays, les premières places du box office sont occupées par les films américains tandis qu’au Maroc, tous les ans, les trois premières places sont occupées par des films marocains, qui “battent les films américains” en terme d’audience.

“Les gens vont au cinéma surtout pour voir des films marocains, ça prouve que le Marocain à besoin de se voir au cinéma, car le 7ème art est le miroir de la société et le Marocain a besoin de ça”, note-t-il, faisant observer qu’il y a des films nationaux qui restent à l’affiche jusqu’à six mois.

Toutefois, la production cinématographique, comme d’autres domaines de l’art et de la culture, souffre du phénomène du piratage, a-t-il déploré. A cet égard M. Fassi-Fihri insiste sur la particularité du cas du 7ème art notamment avec l’apparition de plate-formes en ligne offrant toutes les dernières productions à des abonnements très modestes, mais qui n’arrivent pas à réduire l’intérêt des gens pour les salles de cinéma.

En Europe, un abonnement à une plate forme de films en ligne coûte quelques euros par mois, et pourtant, les gens vont au cinéma, parce que ce n’est pas la même approche, le cinéma étant un “élément fédérateur”, a-t-il précisé.

“Quand un film sort en salle, il y a 500 ou mille personnes qui vont le voir en même temps, en parler en même temps au même titre que la presse et la critique. Il y a donc une sorte de fédération autour d’un film, alors que sur les plate-formes, chacun regarde un film différent”, estime le directeur du CCM, qui, lors de son séjour à Las Palmas, a eu une série entretiens avec des responsables locaux en charge de la promotion cinématographique.

Dans le cas du Maroc, les gens consomment le cinéma différemment, chez eux ou à l’occasion des festivals, a fait constater M. Fassi-Fihri, notant que le Royaume compte plus de 80 festivals, dont 68 financés par le CCM, outre une vingtaine d’associations qui organisent aussi des festivals et l’ensemble fait que les gens consomment les films à cette occasion.

Au sujet de la crise des salles de cinéma, il a relevé que les salles traditionnelles sont en train de céder la place à une nouvelle génération de salles qui ouvrent leurs portes dans les différentes villes du Royaume, dont le Colisée qui a ouvert en août dernier à Rabat.

“11 salles vont ouvrir à Rabat en juin prochain et 3 salles vont ouvrir à Tanger. Se sont de nouvelles salles qui ne sont pas en crise et le public qui a déserté les anciennes se retrouvera dans des nouvelles installations avec une nouvelle approche du cinéma”, relève-t-il.

Revenant sur les tâches du CCM, M. Fassi-Fihri a expliqué que cet établissement est investi d’une double mission, étant à la fois promoteur du cinéma et régulateur.

En tant qu’organe régulateur, il propose des textes de loi, des arrêtés, des mesures à prendre pour que le secteur se développe au niveau de la production, de la distribution et de l’exploitation, entre autres, explique-t-il.

Son rôle de promotion, ajoute-t-il, consiste à organiser des journées et des semaines du film marocain à l’étranger et à proposer des films marocains dans le monde entier, à travers le ministère des affaires étrangères et les ambassades et en accompagnant l’industrie avec la production étrangère et la promotion du Maroc pour le tournage.

Le CCM mène des actions à l’étranger pendant toute l’année à travers des semaines du film marocain notamment à Bogota, Buenos Aires, Amman, Tunis, Abidjan, Helsinki, note M. Fassi-Fihri, relevant que cette année, le CCM prépare une semaine du film marocain à Dublin, en Irlande.

Et d’ajouter que cela prouve qu’il y a une vraie demande du cinéma marocain à l’étranger, car les gens en regardant des films marocains se font une image du Maroc, étant le cinéma le miroir de la société.

À l’ère du numérique et des réseaux sociaux, le 7ème art demeure le véhicule le plus facile pour cultiver les gens, relève-t-il.

“Les gens ne lisent plus, passent leur temps sur les réseaux sociaux, le cinéma peut véhiculer beaucoup de choses; une culture, une image positive, les valeurs mais aussi montrer les travers d’une société et comment les éviter et les corriger en les exagérant”, a-t-il dit.

Il s’agit, selon lui, d’un rôle indispensable joué par le cinéma. “A l’ère du consommable et du jetable, ce qui peux encore rester et véhiculer une image et une culture c’est le cinéma”, a-t-il conclu.