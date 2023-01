Colloque international à Rabat sur “l’invention des écritures et l’état du narratif en langues africaines”

mercredi, 18 janvier, 2023 à 20:57

Rabat – Les travaux du colloque sur “l’invention des écritures et l’état narratif en langues africaines” se sont ouverts, mercredi, au siège de l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, et ce dans le cadre des activités de la Chaire des littératures et des arts africains.