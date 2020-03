La coopération multiforme entre le Maroc et l’UE mise en exergue à la Foire internationale du livre de Bruxelles

samedi, 7 mars, 2020 à 19:07

Bruxelles – La coopération multiforme entre le Maroc et l’Union européenne (UE) et les perspectives de leur partenariat pour une prospérité partagée ont été mises en exergue, samedi, lors d’une rencontre tenue dans le cadre de la Foire internationale du livre de Bruxelles sous le thème “Maroc-UE, quel avenir commun?”.

Le débat a été animé par l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE Ahmed Rahhou, Jean-Christophe Filori, chef de l’unité de coopération avec les pays d’Afrique du Nord à la Commission européenne et Nathalie Malivoir, chargée de communications et events auprès de la représentation de la Commission Européenne en Belgique.

Jean-Christophe Filori s’est d’emblée félicité de la coopération séculaire et distinguée entre le Maroc et l’UE, notant que le Royaume, au-delà de la proximité géographique, est un partenaire “essentiel” pour l’Union européenne.

Rappelant que la coopération entre le Maroc et l’UE est basée sur l’accord d’association qui date de l’année 2000, M. Filori a relevé que les relations entre les deux partenaires se sont enrichies par la suite et connaissent actuellement une “phase de relance très importante”.

Ce nouvel élan a été couronné par la signature d’une “Déclaration politique conjointe” lors de la 14ème session du Conseil d’Association Maroc-UE en juin dernier, qui jette les bases d’un “partenariat euro-marocain de prospérité partagée”, a-t-il rappelé, faisant part de la volonté de l’UE de faire du Maroc “un partenaire encore plus déterminant de par sa position géographique, géopolitique mais aussi de par ses ambitions”.

Évoquant plusieurs questions d’intérêt commun sur lesquels les deux parties souhaitent approfondir leur partenariat, notamment le développement économique et humain, la justice, la bonne gouvernance, l’environnement, ou encore la coopération culturelle et universitaire, le responsable européen a mis en avant le grand potentiel du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique et le rôle d’avant garde qu’il joue dans le domaine de développement des énergies renouvelables qui peut, selon lui, valoir d'”exemple”pour toute la région.

M. Filori a également exprimé l’intérêt de l’UE à approfondir la coopération tripartite avec l’Afrique, relevant que l’Europe souhaite soutenir l’engagement du Maroc en faveur de son continent et ses efforts pour contribuer à son progrès et sa stabilité.

Il a, dans ce sens, annoncé le lancement dans les mois qui viennent d’un projet européen “très novateur” qui vise à aider les étudiants d’Afrique subsaharienne au Maroc d’avoir un plan de carrière et de développer des projets et des initiatives d’entrepreneuriat à même de leur permettre de contribuer au développement et à la croissance de leurs pays d’origine.

M. Filori a, par ailleurs, salué la politique migratoire du Royaume, insistant qu'”il est fondamental d’appuyer les efforts du Maroc, un pays clé pour l’UE, afin de parvenir à une gestion ordonnée et équilibrée des flux de migrants”.

Le responsable européen a, de même, affirmé que l’UE veille à accompagner le Maroc dans la mise en oeuvre des réformes qu’il a engagées ces dernières années dans les différents domaines, notant que les deux partenaires œuvreront à tirer le meilleur parti de tout le potentiel qu’offre leur coopération afin de relever ensemble les défis communs.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Rahhou, a souligné la dimension historique des relations unissant le Royaume et l’Union européenne, notant que les deux parties affichent de grandes ambitions pour renforcer davantage leur partenariat.

Citant le développement économique, la lutte contre le changement climatique, la sécurité et la mobilité humaine, ainsi que la recherche et l’innovation comme axes prioritaires de cette coopération renouvelée, l’ambassadeur a mis l’accent sur l’importance de la culture pour surmonter ‘les barrières qu’on voit apparaître aujourd’hui autour du nationalisme et du repli sur soi”.

Il a, à cet égard, relevé que l’échange culturel et la mobilité des étudiants peut être ” la meilleure façon de lutter contre les problématiques civilisationnelles de rejet de l’autre”, insistant, par ailleurs, sur la nécessité de traiter “d’une façon rationnelle et réfléchie les questions relatives à la migration et à la sécurité régionale”.

M. Rahhou a ainsi mis en exergue la politique migratoire du Royaume basée sur une approche globale et humaniste, rappelant que le Maroc a régularisé depuis 2014, plus de 50.000 migrants essentiellement subsahariens.

L’ambassadeur a, par ailleurs, souligné les avancées réalisées par le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et les efforts déployés par le Royaume pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales, répondre aux aspirations socio-économiques de la population et fournir un accès aux services de base à tous les citoyens, rappelant la création par le Souverain d’une commission chargée de réfléchir sur un nouveau modèle de développement plus équitable et plus inclusif pour l’ensemble des citoyens marocains.

Le Maroc est l’invité d’honneur de la 50ème édition de la Foire internationale du livre de Bruxelles, organisée du 5 au 8 mars dans la capitale européenne.

Premier pays africain, arabe et maghrébin mis à l’honneur lors de cet événement culturel prestigieux, le Maroc y prend part avec un pavillon de 240 m2 au style architectural mêlant tradition et modernité qui propose près de 2.000 titres, dont 500 nouveautés, en langues arabe, amazigh, française et néerlandaise.

Le pavillon marocain abrite également des rencontres-débats sur la production littéraire et le secteur de l’édition au Maroc, la diversité culturelle dans le Royaume ainsi que sur nombre de questions d’actualité comme la migration, les droits des femmes et la révolution numérique.

La Foire internationale du livre de Bruxelles s’est imposée en plus de 50 ans comme un événement littéraire de référence en Europe qui attire quelque 72.000 visiteurs chaque année, plus de 250 exposants et 500 maisons d’édition. S’il se veut un lieu de l’expression francophone, ce salon acquiert désormais une dimension internationale, en se tournant de plus en plus vers des auteurs du monde entier.