Création de la Chambre marocaine de production cinématographique amazighe

mardi, 9 avril, 2024 à 16:30

Rabat – Le paysage cinématographique marocain s’est vu récemment renforcé par la création d’une nouvelle entité sous le nom de “la Chambre marocaine de production cinématographique amazighe”, à l’initiative de réalisateurs et de producteurs cinématographiques.

Considérée comme le premier cadre de promotion du secteur cinématographique amazigh, cette chambre est conforme aux dispositions constitutionnelles spécifiques à la langue et à la culture amazighes, compte tenu de l’importance du cinéma dans la diffusion de la culture et de l’identité amazighes, indiquent les fondateurs de cette entité dans un communiqué.

La création de cette chambre vise à défendre les intérêts des professionnels exerçant dans le domaine de la production de films cinématographiques amazighs en particulier, ajoute le communiqué.

La Chambre ambitionne d’unifier les forces des producteurs, des réalisateurs, ainsi que des différents staffs artistiques et techniques relevant du domaine du cinéma amazigh, outre la mise en place d’un système durable en faveur de cette industrie, l’amélioration des conditions de travail et la recherche de ressources techniques et logistiques à même de favoriser l’essor du cinéma amazigh, par le biais de partenariats avec les différentes institutions, fait savoir la même source.

Le bureau dirigeant de la Chambre est composé du président Ayoub El Mahjoub, du vice-président Ayoub Ait Bihi, du secrétaire général Lahcen Fareh, du trésorier Abdelhak El Haddioui et du conseiller Abderrahman El Alami.

La Chambre marocaine de production cinématographique amazighe a également pour objectif de contribuer à la structuration du secteur cinématographique en général, et amazigh en particulier, et de s’ouvrir sur les initiatives susceptibles de structurer la production cinématographique amazighe et de servir son développement.