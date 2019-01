Création du registre national des services médiatiques

samedi, 19 janvier, 2019 à 18:21

Rabat – La création du registre national des services médiatiques vise à organiser le domaine des médias numériques et à consacrer la transparence dans l’accès au marché des médias et de l’audiovisuel, a indiqué, samedi, le ministère de la Culture et de la Communication – département de la communication-.