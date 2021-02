Dar Bouazza: Lancement de l’initiative “Une bibliothèque, une famille” dans une école primaire

samedi, 27 février, 2021 à 18:30

Casablanca – Des coffrets de livres ont été distribués, vendredi, au profit des familles de 15 élèves de l’école primaire Lahrouch à Dar Bouazza, relevant de la province de Nouaceur, dans le cadre d’une initiative citoyenne intitulée “Une Bibliothèque, une Famille”.

Cette action, parrainée par la maison d’édition “Yanbow al Kitab”, vise notamment à permettre aux enfants de se constituer une petite bibliothèque dans leur domicile et à accorder au livre la place qui est la sienne au sein des familles, particulièrement dans les circonstances actuelles de l’épidémie du nouveau coronavirus.

La collection permettra aux enfants de découvrir 16 thèmes variés présentés dans une boîte contenant 22 livres, grâce à cette opération placée sous l’égide de la direction provinciale de Nouaceur et menée en partenariat avec l’association “Amis des écoles” et l’école Lahrouch.

Selon les promoteurs de cette action, qui comptent sur la générosité des donateurs pour garantir la pérennité et la généralisation de cette idée, le choix de l’école primaire Lahrouch pour le lancement de cette initiative tend à associer les établissements scolaires de la région dans les projets d’encouragement de la lecture.

Ceux-ci seront mis à contribution pour assurer la continuité et l’accompagnement pédagogique de l’action, via des cahiers conçus spécialement pour l’action et suivant une approche basée sur la mobilisation des parents, des enseignants et des cadres administratifs, relève-t-on, précisant que 248 élèves seront concernés à terme dans trois groupes d’âge (2-5 ans, 5-7 ans et 8-10 ans).

La maison d’édition “Yanbow Al Kitab”, spécialisée dans les livres de la jeunesse, se déclare convaincue que la lecture constitue un pilier incontournable de l’apprentissage et de la formation du citoyen de demain.