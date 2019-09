FAAPA : L’édification d’une société inclusive passe par l’instauration d’une communication plurielle

jeudi, 26 septembre, 2019 à 16:27

Praia – La construction et l’édification d’une société inclusive et démocratique passent inévitablement par l’instauration d’une communication plurielle, a souligné, jeudi à Praia, le ministre d’Etat cap-verdien aux affaires parlementaires et à la présidence du Conseil des ministres et ministre des sports, M. Fernando Elisio Freire.

S’exprimant dans le cadre de la conférence inaugurale de la 7ème réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des Agences de presse africaines (FAAPA), M. Elisio Freire a ajouté que la préservation des valeurs démocratiques exige, ainsi, un engagement inébranlable pour l’instauration et la généralisation d’une information rigoureuse et crédible.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la réunion du Conseil exécutif de la FAAPA, a-t-il dit, notant que cette rencontre offre une opportunité pour partager et échanger les expertises en vue d’asseoir et de consolider les fondements d’une communication et d’une information crédible au service de la démocratie.

« Il n’y a pas d’avenir pour la presse s’il n’y a pas de démocratie », a soutenu le ministre cap-verdien, faisant état des efforts déployés par son pays pour renforcer le rôle de l’agence de presse et la doter d’outils à même d’en faire un service public de qualité.

L’organisation de cette réunion à Praia offre, en outre, l’opportunité pour partager les expériences en vue de relever les défis du XXIè siècle, a-t-il poursuivi, soulignant qu’”aujourd’hui, la rigueur, l’objectivité et une information vérifiée sont les seuls moyens à même d’instaurer et renforcer le niveau de confiance entre les médias et organes de presse et la population ».

« Les défis sont énormes, mais nous sommes capables de les relever », a-t-il conclu.

Dans son allocution d’ouverture, le président de la FAAPA et directeur général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi a indiqué que la tenue de la réunion du Conseil exécutif à Praia constitue une étape stratégique dans le développement et le rayonnement de cette Fédération africaine à l’échelon continental et international.

La place qu’occupe aujourd’hui la FAAPA dans le paysage médiatique africain, voire international, n’a cessé de se consolider, d’année en année, a-t-il dit, félicitant l’agence INFORPRESS pour le choix du thème retenu pour la réunion de Praia, à savoir « les défis des agences de presse africaines du XXIe siècle ».

Aujourd’hui, le défi principal est comment faire face au déferlement d’informations produites et circulant sur le net et les réseaux sociaux, a-t-il relevé, notant que « cet état de fait ne constitue pas un défi uniquement pour les agences de presse mais également pour les Etats ».

Il s’agit en effet de la préservation de la souveraineté nationale, a-t-il affirmé, soulignant que cette préservation passe par la consolidation du service public ainsi que par le renforcement et l’appui à l’agence de presse nationale qui demeure le levier principal à même de garantir la souveraineté nationale en matière d’information.

Dans ce sillage, a enchaîné M. Hachimi Idrissi, « notre groupement professionnel poursuit ses multiples activités et actions dans un processus de développement et d’innovation visant à instaurer un partenariat stratégique entre les agences de presse de la région dans un cadre formel de concertation et d’action.

Les agences africaines de presse sont aujourd’hui interpellées, en tant que sources d’information crédibles, pour établir de nouvelles stratégies, en vue de pouvoir répondre aux préoccupations majeures de l’ère numérique et faire face ensemble aux différents défis, a-t-il dit.

Dans ce sens, la FAAPA a toujours veillé au rapprochement et au regroupement des agences de presse de la région dans le but de partager les expériences et susciter des synergies dans l’optique de contribuer à leur développement et être au service de l’information, a-t-il ajouté.

Ainsi, a-t-il poursuivi, en l’espace de cinq années, la Fédération a fait des avancées significatives au niveau de ses activités et réalisations, citant notamment le développement du site web de la FAAPA (www.faapa.info), le rayonnement du Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) et l’organisation de plusieurs forums et séminaires de formation sur des thématiques aussi riches que variées.

Auparavant, Mme Jacqueline Carvalho, membre du Conseil exécutif de la FAAPA et directrice exécutive de l’agence de presse cap-verdienne INFORPRESS, a mis en avant l’apport de la FAAPA en tant que structure continentale dynamique, notant que le thème retenu pour la réunion de Praia permettra de passer en revue les moyens à même de faire face aux défis des agences de presse du XXIè siècle.

C’est une opportunité de partage et d’échange d’expertises entre les membres de la Fédération, a-t-elle dit, soulignant que le partenariat avec la FAAPA sera d’un grand apport à INFORPRESS qui a entamé une phase de restructuration aussi bien sur le plan de l’organisation que du rendement et de production.

Les participants ont, par la suite, suivi une communication sur les « Nouveaux modèles économiques des agences de presse, vérification des faits et réseaux sociaux » animé par M. Samba Koné, consultant et PDG de « Sud Actions Médias ».

Plus qu’une évolution, c’est une véritable révolution que le numérique et le digital ont introduit dans le cœur du journalisme, a relevé l’intervenant, notant que les agences de presse qui disposaient, jusque-là, d’un monopole en matière de production et de distribution de l’information, doivent impérativement prendre appui sur de nouveaux modèles économiques.

Le programme de la conférence inaugurale de la 7ème réunion du Conseil exécutif a comporté également une communication animée par M. Khalil Hachimi Idrissi autour de « La nécessité de créer la FAAPA : Missions, perspectives et visions ».

Cette conférence a été marquée par la projection d’un film institutionnel sur la FAAPA qui retrace les activités de cette institution et les acquis réalisés depuis sa création, il y a cinq ans, au service de la promotion et de la réhabilitation des agences de presse tant au niveau des ressources humaines que matériels et technologiques.

A l’issue de cette conférence inaugurale, un accord de coopération a été signé entre l’Agence marocaine de presse (MAP) et l’agence de presse du Cap-Vert “INFORPRESS”.