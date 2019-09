FAAPA: Les membres du Conseil exécutif visitent l’agence cap-verdienne INFORPRESS

mercredi, 25 septembre, 2019 à 23:26

Praia- Les membres du Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) ont rendu visite, mercredi à Praia, au siège de l’Agence d’information du Cap-Vert « INFORPRESS ».

Au cours de cette visite, qui intervient à l’occasion de la tenue dans la capitale cap-verdienne de la 7ème réunion du Conseil exécutif de la FAAPA, la directrice exécutive d’INFORPRESS, Mme Jacqueline Carvalho a donné des explications sur les différents services de cette agence créée en 1988 et son rôle sur la scène médiatique locale et régionale.

Les principaux résultats concrétisés par l’agence notamment dans les domaines des multimédias, de diversification de la production et d’amélioration des équipements, ont été exposés par Mme Carvalho qui a également abordé les défis liés, en particulier, au développement de la plateforme technologique pour l’édition et la distribution de la production et au renforcement des équipements informatiques.

S’exprimant à cette occasion, le président de la FAAPA et directeur général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, a mis en évidence la bonne structure et le professionnalisme dégagé par INFORPRESS grâce à l’engagement des cadres et journalistes de cette dynamique agence de presse.

La performance de INFORPRESS présage d’un bon avenir pour les agences de presse africaine, a-t-il dit, relevant que les résultats prometteurs concrétisés par l’agence cap-verdienne sont le fruit du leadership de la directrice exécutive qui a su relever les défis et inscrire le rendement de cette structure dynamique dans une démarche d’avenir.