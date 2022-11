Farida Benlyazid, “icône du cinéma marocain” et “modèle” pour les femmes du 7è art (témoignages)

vendredi, 18 novembre, 2022 à 18:25

Marrakech- Plusieurs artistes marocains ont tiré leur chapeau à la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid, qui a été honorée mercredi dans le cadre de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech, la qualifiant d’ “icône du cinéma marocain” et de “modèle” pour les femmes issues du monde du 7è art.

Dans des témoignages à M24, chaine d’information en continu de la MAP, des artistes ont mis en avant la riche expérience de la pionnière du cinéma marocain tout au long de sa carrière artistique, estimant que l’hommage émouvant qui lui a été rendu constitues salue la grande contribution de la réalisatrice à l’enrichissement de la scène artistique et cinématographique nationale.

Dans cette démarche, l’artiste franco-marocaine Zakia Tahiri s’est félicitée de cette initiative, soulignant les qualités professionnelles et humaines d’ “une amie et collègue avec qui j’ai travaillé dans de nombreuses œuvres cinématographiques” et qui représente un “modèle pour les femmes dans leur vie professionnelle et personnelle”.

Pour sa part, la jeune actrice marocaine Fatima Zahra Qanboua a fait part de sa joie d’assister à l’hommage de “cette grande figure du cinéma marocain” qui mérite pleinement cet honneur”, exprimant son souhait de travailler un jour avec elle.

De son côté, l’acteur et chanteur Younes Megri, qui a remis l’Etoile d’Or à la réalisatrice lors de la cérémonie d’hommage, l’a qualifiée de “rose vive de la scène cinématographique nationale”, insistant sur la chance qu’ont les autres artistes d’assister à la célébration de cette “icône nationale du cinéma”.

Fidèle à sa volonté de célébrer le cinéma mondial dans sa diversité, la 19ème édition du Festival international du Film de Marrakech, qui se poursuit jusqu’au 19 novembre, a également rendu hommage, aux côtés de la pionnière du cinéma marocain Farida Benlyazid, au grand réalisateur américain James Gray et à la star bollywoodienne Ranveer Singh.

La célèbre actrice écossaise Tilda Swinton, sera, à son tour, honorée lors de la clôture de ce festival international, prévue dimanche.