Fatima Zahra Akhamal, ou la rayonnante simplicité d’une jeune architecte pétrie de talent

lundi, 20 janvier, 2020 à 11:06

Par : Zakaria Belabbes

Marrakech – Au carrefour de l’architecture et la céramique, Fatima Zahra Akhamal fait partie de cette nouvelle génération de designers pétrie de talent, regroupant dans son sillage de nombreux prodiges qui ont su préserver et revisiter le patrimoine historique marocain dans leurs ateliers.

Le visiteur, au sein d’un grand stand dédié à la “préservation des métiers et du design”’ et aménagé à l’occasion de la 6ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat (SNA), qui se poursuit jusqu’au 26 janvier à Marrakech, peut découvrir ces talents, notamment la rayonnante simplicité de la céramique qui s’ajoute au style épuré, sensuel et énigmatique de cette jeune casablancaise.

“Le vase de céramique est souvent considéré comme un objet fade sans utilité apparente, c’est pourquoi j’ai choisi de lui donner à travers mes designs une fonction, en tant qu’un vide poche, un présentoir de bijoux ou encore un pot de chocolat’, confie-t-elle à la MAP sans pour autant dissimuler sa passion pour cet art.

Sous une allure affable et débonnaire, taille moyenne, les mains fines et expertes, les yeux aiguisés, l’interviewée participe pour la 1ère fois à cette Semaine nationale de l’artisanat pour faire connaître son produit.

“La véritable révélation de mon produit est d’élaborer un vase multifonctionnel, à le sortir de l’ordinaire sous la forme d’un nouvel objet, une nouvelle sculpture qui dispose d’une fonction utilitaire’’, explique-t-elle d’un air décidé.

Diplômée d’un master en architecture d’intérieur et design objet, cette jeune designer a travaillé comme assistante artistique au studio Arne Quinze pour l’installation de la sculpture “The Passenger”, une forêt monumentale unique de planchettes de bois qui aimante le regard et métamorphose la ville de Mons en Belgique.

“En collaborant avec des artisans à Salé, je recherche toujours l’équilibre entre la boule et la forme du vase, un travail qui nécessite plusieurs expérimentations jusqu’à même arriver au dixième prototype”, répondant à une question sur les obstacles rencontrées lors de la production.

“Le principal problème rencontré lors du développement de mes produits est le coût”, ajoute-t-elle.

Le travail sur ces vases est délicat et nécessite une recherche constante de l’innovation et de créativité, affirme-t-elle, tenant en compte que les artisans éprouvent des difficultés à réaliser des formes géométriques superposées l’une sur l’autre.

A la recherche de succès et de reconnaissance pour ses chefs d’œuvre, cette jeune designer multidisciplinaire spécialisée en architecture d’intérieur, mobilier, objets et design d’espace, aspire à développer continuellement ses créations, ayant déjà participé à plusieurs événements nationaux, tels que Casablanca Design Week, le 10ème anniversaire de CasaProjecta, Tétouan Design Event.

“Je suis une personne qui aime dessiner, peindre et créer des objets, un monde qui me passionne et me fait rêver, me donnant de la force pour aller de l’avant”, indique-t-elle sur un ton déterminé.

Férue de sport, avec une préférence pour l’art martial, la capoeira, et les sports extrêmes, cette artiste ne néglige pas son engouement pour la musique.

“J’ai été percussionniste dans un groupe nommé Overboys, avec lequel j’ai participé dans l’émission Arab’s Got Talent ayant été finaliste en 2012”, précise-t-elle, soutenant que c’était une expérience riche et émouvante lui donnant plus de confiance et lui permettant de se lancer vers d’autres horizons.

A mesure que l’entretien s’étire, l’interviewée retient ses mots et laisse ses créations galvaniser les énergies des visiteurs tout en insistant sur leur utilité quotidienne. “Je m’inspire des architectures pour faire sortir de la céramique des objets superposées, de jouer avec les formes pour leur donner une valeur ajoutée’’, rappelle-t-elle.

“Le designer ne doit jamais abandonner”, conclut cette Casablancaise par un conseil destiné aux jeunes avec un sourire plein d’espoir.