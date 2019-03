FCMT: Le long métrage “Le vice de l’espoir” et le documentaire “Nous venons de loin” remportent le Grand Prix 25ème édition du Festival du cinéma de Tétouan

dimanche, 31 mars, 2019 à 15:35

Le Président tunisien, M. Béji Caïd Essebsi a souligné, dimanche à Tunis, qu’il est impératif de renforcer l’action arabe commune et de réaliser une réconciliation arabe puisant sa force dans la confiance mutuelle et les liens de fraternité et de solidarité.