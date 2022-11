Festival International du Film de Marrakech: projection du film “Petrol” de l’Australienne Alena Lodkina

dimanche, 13 novembre, 2022 à 19:19

Marrakech – Le film “Petrol”, de la réalisatrice australienne Alena Lodkina, a été projeté dimanche dans le cadre de la compétition officielle de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, organisée jusqu’au 19 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le film raconte l’histoire d’Eva, une jeune femme influençable qui étudie le cinéma et qui se lie d’amitié avec Mia, une performeuse charismatique qui la fascine. Quand Eva emménage chez Mia, leurs liens deviennent de plus en plus inextricables.

Eva se lance sur un chemin initiatique, hantée par ses rêves, ses fantasmes et ses démons. Petrol retrace ainsi l’histoire d’une amitié tourmentée entre deux jeunes femmes qui se découvrent et découvrent le monde à travers leur lien étrange.

Dans son allocution à l’occasion de cette avant-première, la réalisatrice et scénariste du film n’a pas manqué d’exprimer sa fierté et sa satisfaction pour la sélection de son long-métrage à la compétition officielle du festival, indiquant que le film représente “un voyage dans l’ouverture d’esprit, l’ouverture à l’autre et l’ouverture au monde”.

Née en Russie, Alena Lodkina est une réalisatrice établie à Melbourne. Son premier long-métrage, Strange Colours (2017), est en première mondiale à la Mostra de Venise. Son dernier film, Petrol (2022), est présenté pour la première fois au Festival du Film de Locarno cette année.

Quatorze longs-métrages sont en lice pour décrocher “l’Étoile d’Or” dans le cadre de la compétition officielle du 19ème Festival International du Film de Marrakech.

Outre “PETROL” de Alena Lodkina, les films en compétition sont : “LE BLEU DU CAFTAN” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, “ALMA VIVA” de Cristèle Alves Meira (Portugal), “ASHKAL” de Youssef Chebbi (Tunisie), “ASTRAKAN” de David Depesseville (France), “AUTOBIOGRAPHY” de Makbul Mubarak (Indonésie) et FARAWAY SONG (Cañçao ao Longe) de Clarissa Campolina (Brésil).

Sont également en lice, “RED SHOES” (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique), “RICEBOY SLEEPS” de Anthony Shim (Canada), “SAVAGE” (Amina) de Ahmed Abdullahi (Suède), “SNOW AND THE BEAR” (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie), “CHEVALIER NOIR” (A Tale of Shemroon) de Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran), “THE TASTE OF APPLES IS RED” (Ta’am al-tufah, ahmar) de Ehab Tarabieh (Syrie) et “FOUDRE” (Thunder) de Carmen Jaquier (Suisse).