Le Festival de littérature “Read My World” à Amsterdam aux couleurs du Maroc

vendredi, 11 octobre, 2019 à 10:56

ES – Afaf Razouki.

Amsterdam – Découvrir le Maroc à travers ses romanciers, ses dramaturges, ses poètes et ses artistes, c’est ce que propose la 7ème édition du Festival international de littérature “Read My World” qui s’est ouvert jeudi soir à Amsterdam.

Ce festival, qui se veut une plateforme de rencontre et d’échange autour de la littérature dans toute sa richesse et sa diversité, donne cette année la parole à des créateurs marocains de divers horizons qui mettent en avant dans leurs écrits et récits un pays dynamique et en plein mouvement.