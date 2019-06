Le festival des musiques sacrées contribue au rayonnement du patrimoine matériel et immatériel du Royaume

vendredi, 14 juin, 2019 à 21:21

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, en coordination avec les services de la Gendarmerie royale relevant de la commune rurale “Sidi Abdellah Ghiat” dans la province d’El Haouz”, a arrêté vendredi cinq touristes britanniques d’origine pakistanaise, pour leur implication présumée dans la falsification et le trafic de devise, coups et blessure et proxénétisme.