Festival de Sijilmassa du Malhoun: une édition virtuelle du 18 au 22 mai

mercredi, 12 mai, 2021 à 17:31

Errachidia – La 26ème édition du Festival de Sijilmassa du Malhoun aura lieu de manière virtuelle du 18 au 22 mai à l’initiative du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (Département de la Culture).

Ayant pour thème “L’art du Malhoun, mémoire et patrimoine”, cette édition sera organisée en mode virtuel et diffusée sur les pages officielles du Département de la Culture, de sa Direction régionale à Drâa-Tafilalet et des institutions qui y relèvent, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, la 26ème édition de ce festival connaitra la participation de 12 orchestres du Malhoun représentant les villes de Rissani, Erfoud, Fès, Meknès, Kénitra, Azemmour et Marrakech.

Au programme de cette manifestation artistique et culturelle, figurent un hommage aux chanteurs du Malhoun Majda Yahyaoui et Mohamed El Malhouni, ainsi que des spectacles musicaux.

Au menu également de ce festival, une conférence sur le thème “Le renouveau de la poésie du Malhoun” avec la participation de plusieurs chercheurs et experts dans ce domaine.