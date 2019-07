Le Festival Timitar d’Agadir, carrefour de cultures et de rythmes amazighs et mondiaux

samedi, 6 juillet, 2019 à 17:25

.- Par Hassan Hermas -.

Agadir – Les Gadiris et les visiteurs de la Perle du sud vibrent, quatre jours durant, aux rythmes de la musique amazighe, couplée de sonorités mondiales et ce dans le cadre de la 16ème édition du festival Timitar « Signes et Culture ».

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce carrefour artistique annuel s’affirme parmi les grands festivals musicaux à l’échelon national tant par les grands noms marocains et étrangers qui s’y produisent que par sa portée internationale acquise au fil des éditions.

Fidèle à sa devise «Les artistes amazighs accueillent les musiques du monde», le festival Timitar qui met en avant le patrimoine culturel amazigh, composante fondamentale de la culture marocaine, permet au public de découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs venus créer une atmosphère de joie et de liesse collective et véhiculer les valeurs universelles de paix, de tolérance et de coexistence.

Le festival confirme ainsi sa place en tant que rendez-vous annuel permettant au public d’apprécier les différentes sonorités amazighes dont «Rwayes», ce patrimoine musical et chorégraphique transmis oralement de génération en génération ou encore «la danse Taskiouine», inscrite récemment sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Il y a lieu également de citer la danse Ahwach, interprétée avec brio par des troupes locales qui se succéderont pendant les quatre jours du festival, gratifiant le public de prestations aussi bien riches que variées.

En effet, Ahwach d’Imintanout diffère de celui d’Ouarzazate, et parfois l’on constate des nuances artistiques même au sein de la même zone géographique. A Taroudant, à titre d’exemple, l’on retrouve une pléthore de styles variés de cette danse ancestrale dont ceux d’Ighrm, Taliouine, ou encore Imoulass.

Outre les chansons amazighes puisant dans le patrimoine ancestral local, la programmation de Timitar propose des morceaux fruits de fusion entre rythmes amazighs modernes et classiques, le but étant de préserver l’identité culturelle amazighe marocaine.

Parmi les groupes qui œuvrent à renforcer le rayonnement de la chanson amazighe à travers le recours aux sonorités modernes, l’on cite la troupe « Ribab Fusion », qui a envoûté, mercredi soir, un public venu en masse et enflammée la scène principale du Festival, installée à la place Al Amal.

Créé en 2008, Ribab Fusion est né du rêve de mettre en avant l’instrument du Ribab sur la scène musicale marocaine, tout en le portant au-delà des frontières pour diffuser la musique amazighe.

Ribab fusion promet à travers ses chants un voyage mythique aux racines intarissables de la culture amazighe, tout en créant un style résolument moderne ouvert sur les musiques du monde.

Véritable scène dédiée aux dialogues entre artistes amazighs et musiciens de divers horizons, le festival a également permis au public d’apprécier la prestation de l’Italien Eugenio Bennato, ayant créé en 1968 sa troupe de musique populaire avant de fonder dans les années 1990 le groupe Taranta Power, consacré à la musique populaire du sud de l’Italie.

La chanson libanaise est également au menu de cette édition avec les «Chehade Brothers», deux frères ayant grandi dans un environnement empreint d’art et de la musique avant de former leur propre orchestre «Racines orientales» qui a cartonné partout dans le monde.

Grâce à sa programmation diversifiée et foisonnante en rythmes et en artistes du monde entier, venus partager leur passion pour la musique, le Festival Timitar est plus que jamais un événement international incontournable dont le credo est la multiculture, le partage et la préservation du patrimoine amazigh marocain.