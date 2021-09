Fondation Mohammed VI: Exposition de Samira Ait El Maalam sous le thème “Vortex”

mardi, 14 septembre, 2021 à 22:04

Rabat – La fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation organise, du 14 septembre au 5 octobre, une exposition de l’artiste peintre Samira Ait El Maalam, placée sous le thème “Vortex”.

L’exposition dont le vernissage s’est déroulé mardi à la galerie de la Fondation à Rabat, intervient en ouverture de la saison culturelle 2020-2021 et fait partie d’une série d’expositions organisées par cette institution.

Selon Radouane Mourai, chef de service animation culturelle et artistique à la Fondation, cet évènement s’inscrit également dans le cadre des services qu’elle offre à ses adhérents dans le volet culturel et son ouverture sur les talents et la créativité des femmes et des hommes de l’éducation-formation.

Dans ce sens, M. Mourai a souligné dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, que la Fondation dispose de deux galeries, l’une à Rabat et l’autre à Tétouan, ajoutant qu’une troisième galerie sera inaugurée incessamment à Tanger.

A travers cette exposition, l’artiste Ait El Maalem qui est une adhérente de la fondation et enseignante des arts plastiques à Agadir aborde plusieurs thèmes d’actualité, notamment la pandémie de Covid-19 et ses effets sur l’être humain, a-t-il dit, ajoutant qu’elle exprime, à travers plusieurs techniques, son point de vue sur le vécu quotidien de l’Homme.

Mme Ait El Maalam a de son côté indiqué que ses œuvres sont centrées sur le message de la cohabitation et que, vu le contexte sanitaire actuel, il s’agit de la cohabitation avec la pandémie qui a tant affecté le moral de l’humain.

A ses yeux, le corps est plus qu’une simple thématique, c’est une préoccupation plastique qui l’a accompagnée depuis ses débuts.

Native d’Agadir, Samira Ait El Maalam est diplômée en arts plastiques, dont elle a fait des études pédagogiques à Marrakech en 1994 pour intégrer l’enseignement. Elle est aussi licenciée en informatique et en communication. En parallèle, elle a participé à plusieurs activités et ateliers artistiques au Maroc comme à l’étranger.

Membre fondateur de l’Union des artistes plasticiens du sud du Maroc, elle est également membre du bureau régional Souss-Massa-Agadir du Forum international pour la coopération maroco-africaine.