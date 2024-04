Hicham Lahlou ravi d’exposer à Milan, “épicentre du design mondial”

jeudi, 18 avril, 2024 à 17:59

Rabat – Le désigner international Hicham Lahlou s’est dit ravi d’exposer ses créations à Milan, “épicentre du design mondial”, et d’y présenter le savoir-faire de l’artisanat marocain dans le cadre du prestigieux “Salone del Mobile” qui se tient du 16 au 21 avril dans la ville italienne.

Un an après avoir été nommé commissaire, scénographe et designer du pavillon pour la première participation du Maroc au Salone del Mobile à Milan, M. Lahlou revient cette année en tant que designer parmi les dix marques marocaines spécialisées dans l’ameublement, la décoration, les tapis et les revêtements de sol, exposant dans le stand national aménagé sur 200 m2 au titre de l’édition 2024.

“Je suis ravi d’avoir la reconnaissance d’une grande nation du design à travers le salon de l’immobilier italien depuis maintenant presque 14 ans”, a-t-il confié à la MAP, se disant heureux d’exposer à Milan dans le pavillon du Maroc avec la Maison de l’Artisan.

Aux yeux de Hicham Lahlou, qui entretient une “une longue histoire” avec le salon du Milan et le design italien en général, il s’agit d’un salon incontournable d’autant plus que Milan est “l’épicentre du design mondial”.

“Le monde du design est aujourd’hui à Milan surtout que l’événement coïncide avec la Milan Design Week. Toute la ville est donc en effervescence à la faveur des divers événements, expositions, vernissages entre autres”, a-t-il noté.

Dans le cadre du Salone Del Mobile 2024, Hicham Lahlou expose deux nouvelles collections : “Clover Ottomans”, des poufs inspirés de la feuille de trèfle, entièrement fabriqués à la main avec la broderie de Fès, et sa fameuse théière “ZAHA” conçue en hommage à la grande architecte et designer irakienne Zaha Hadid, décédée en 2016.

Cette dernière création, a-t-il précisé, reproduit les marches faisant allusion notamment au mouvement de constructivisme dont la regrettée Zaha Hadid était l’une des figures de proue.

Parmi les autres exposants marocains à l’affiche de cette édition, figurent Mad in Bled, les Dix Doigts, Noun Design, RA Luxury Design, Soufiane Zarib, Tribaliste, Porte d’Or, Kraft Sol et Salima Filali Créations.

Le designer perçoit les échanges entre exposants et visiteurs du salon comme “un hymne à la création et au savoir-faire marocain qui s’exportent”, faisant remarquer que l’artisanat de luxe est en croissance constante dans le monde.

Erigé sur une superficie de 210.000 m2, le Salone del Mobile connaît la participation de 2.000 marques exposantes représentant 181 pays et devrait accueillir 307.000 visiteurs.