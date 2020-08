Hit Radio: fin du “Momo Morning Show”, place à “Sbah Sayf”

mercredi, 5 août, 2020 à 17:14

Casablanca – Hit Radio annonce la fin de la 11ème saison du “Momo Morning Show” et met en place une nouvelle grille des programmes Sayf Hit Radio pour accompagner les auditeurs pendant les vacances, selon un communiqué du groupe.

La 11ème saison du “Momo Morning Show” s’est terminée fin juillet et reprendra en septembre, souligne le communiqué, relevant que cette saison, fortement marquée par le contexte de la pandémie du Covid 19, était particulière.

Depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, Momo et son équipe ont été confinés au siège de Hit Radio durant 84 jours pour informer les auditeurs des actualités 7 jours sur 7. Une saison marquée également par le nombre important d’appels d’auditeurs de l’étranger, confortée par une augmentation de l’audience de Hit Radio via Internet et les applications mobiles.

“La saison a également été marquée par le nombre important de cadeaux offerts aux auditeurs (une valeur globale de 520.000 dhs sur la période). Après une voiture Hyundai remportée en juin, c’est un appartement d’une valeur de 650.000 dhs offert par le groupe Mfadel à l’heureux gagnant tiré au sort le jeudi 30 juillet. Une première pour une radio au Maroc !”, poursuit le communiqué.

Le groupe annonce également le lancement de “Sbah Sayf” avec Tayeb et Salma tous les matins entre 08h et midi. Au programme, de la musique, de l’actualité, des jeux et des appels à témoignages d’auditeurs sur les meilleures destinations vacances au Maroc.

Du divertissement mais aussi des conseils avec chaque jour des experts invités pour répondre aux questions des auditeurs sur le droit du travail (avec la juriste.ma), la gestion du budget des ménages (avec Yassine Redouane), l’immobilier ou encore la santé. La journée se poursuit en musique avec Myara, gagnante de la 2 ème édition de Talent Project.

Avec l’émission “Playlist”, les auditeurs choisissent leur hit préféré et passent leurs messages à l’antenne. En soirée, Ghita Alami, psychologue clinicienne, est à l’écoute et donne des conseils et répond aux problématiques des auditeurs : l’éducation des enfants, la dépendance, la vie de couple, la vie professionnelle.

Le week-end, rendez-vous avec les classements musicaux : les 30 meilleurs hits au Maroc à écouter chaque samedi, les hits les plus vus sur Youtube et le dimanche les hits les plus diffusés sur la planète et le soir “Hit Radio Urban Mix” avec DJ Toto qui mixe une sélection des meilleurs titres urbains du moment, note le communiqué.