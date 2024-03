Jazzablanca: Kokoroko, Yussef Dayes et Makaya McCraven au programme de l’édition 2024

mardi, 19 mars, 2024 à 16:22

Casablanca – La 17ème édition de Jazzablanca accueillera le groupe londonien Kokoroko, le batteur britannique Yussef Dayes et le compositeur et batteur américain Makaya McCraven, des prodiges de la scène jazz contemporaine qui se produiront respectivement les 6, 7 et 8 juin prochain.

Kokoroko, collectif au jazz-afrobeat envoûtant, Yussef Dayes, batteur virtuose et maître du groove et de l’improvisation et Makaya McCraven, compositeur et batteur de génie, leader de la nouvelle vague du jazz, promettent d’illuminer la Scène21 d’une expérience musicale vibrante, annoncent les organisateurs du festival.

Kokoroko est un groupe emblématique de la scène jazz du Sud de Londres. Formé par la passion pour l’Afrobeat, il se compose de huit musiciens et est dirigé par la trompettiste Sheila Maurice-Grey.

Yussef Dayes est l’un des jeunes batteurs et producteurs les plus passionnants et les plus innovants au Royaume-Uni. Nominé cette année aux Brit Awards, dans la catégorie “Best New Artist”, Yussef séduit avec son jeu de batterie virtuose et sa capacité à repousser les limites du genre.

Considéré comme “un des batteurs les plus audacieux sur le circuit de la musique live”, Makaya McCraven est, quant à lui, un chef de file incontesté de la vague jazz internationale qui bouscule les étiquettes et les frontières.

La Scène21 de Jazzablanca offre chaque année une exploration musicale inédite, mettant en lumière des talents rares, des formations légendaires et différentes formes de jazz, indiquent les organisateurs. Et de souligner que pour sa 17ème édition, Jazzablanca poursuivra sa mission de présenter des artistes dont le génie musical transcende les frontières et inspire l’admiration.