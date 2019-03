La presse russe souligne l’importance de la “visite historique” du Pape François au Maroc dans la promotion du dialogue interreligieux

dimanche, 31 mars, 2019 à 14:23

Moscou – La visite de Sa Sainteté le Pape François au Maroc à l’invitation bienveillante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, démontre que le Royaume est un pays de tolérance, de coexistence pacifique des religions et de respect des droits des minorités religieuses, ont indiqué dimanche les médias russes.

“Le Pape François et Sa Majesté le Roi Mohammed VI œuvrent dans le cadre de cette visite historique à promouvoir le dialogue inter-religieux et à garantir la coexistence entre les religions”, souligne le quotidien russe “News.ru”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François ont signé l’Appel d’Al Qods, appelant à la préservation du statut de la ville sainte comme “patrimoine commun des religions monothéistes” et un havre de coexistence entre les religions, écrit le quotidien.

La visite du Pape François au Maroc est “une occasion pour la promotion du dialogue inter-religieux et le rapprochement entre les religions monothéistes”, note, de son côté, le quotidien “Islam News”.

La visite du Souverain Pontife dans le Royaume revêt une grande importance en ce sens qu’elle s’inscrit dans le cadre du dialogue inter-religieux et de la lutte contre l’extrémisme et la violence, souligne l’Agence de presse russe “Tass” qui a consacré une large couverture à l’événement.

Le média cite dans ce sens le discours du Souverain Pontife prononcé sur l’esplanade de la mosquée Hassan à Rabat dans lequel le Pape François a notamment souligné qu’”ici sur cette terre, pont naturel entre l’Afrique et l’Europe, je souhaite redire la nécessité d’unir nos efforts, pour donner une nouvelle impulsion à la construction d’un monde plus solidaire, plus engagé dans l’effort honnête, courageux et indispensable d’un dialogue respectueux des richesses et des spécificités de chaque peuple et de chaque personne”.

Cette visite a été l’occasion pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François d’appeler à la préservation du statut d’Al Qods en tant que “patrimoine commun des trois religions monothéistes”, note l’agence Tass.

“Nous souhaitons, que dans la ville sainte, soient garantis la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte, de sorte qu’à Jérusalem/ Al Qods Acharif s’élève, de la part de leurs fidèles, la prière à Dieu, Créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre”, souligne “l’Appel d’Al Qods”, cité par le média russe.

La chaine d’information “Russia Today” a, pour sa part, consacré une large couverture à la visite historique du Souverain Pontife dans le Royaume, soulignant l’importance de l’Appel d’Al Qods afin de garantir le statut particulier de la ville sainte aux trois religions monothéistes et la liberté de culte pour les fidèles.

En signant l’Appel d’Al Qods, “le Souverain Pontife et Sa Majesté le Roi Mohammed VI témoignent de leurs profondes préoccupations quant au statut religieux et la paix dans la ville sainte d’Al Qods”, relève le média.

Plusieurs médias audiovisuels russes tel “Island tv” ont réalisé plusieurs reportages sur la visite du Souverain Pontife dans le Royaume.