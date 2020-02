L’Agence Bayt Mal Al-Qods met en place un stand au SIEL

jeudi, 6 février, 2020 à 10:42

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif va mettre en place un stand au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) dont la 26ème édition se déroulera du 7 au 16 février à Casabanca.

Baptisé “centre culturel marocain – Bayt Al-Maghrib à Al-Qods”, le stand aménagé sur 36 m2 met en avant diverses facettes de l’architecture authentique de la Mosquée Al-Aqsa, particulièrement les portes et les “Tekiyeh”, indique l’agence dans un communiqué.

Il permettra notamment de mettre en lumière les programmes de l’agence dans les domaines d’appui aux activités culturelles ainsi qu’à la recherche et à la création dans les milieux académiques, artistiques dans la ville sainte d’Al Qods.

Bayt Mal Al Qods exposera en outre ses nouvelles publications, dont une étude globale sur “Les Marocains de Bayt Al-Maqdiss”, réalisée par l’Association palestinienne académique pour les affaires internationales, de même qu’une étude sur les plans de judaïsation d’Al Qods avec comme exemple Harat Al-Maghariba.

Il s’agit aussi d’une étude d’une chercheuse au Musée islamique d’Al Qods, mais aussi d’un recueil de poèmes intitulé “Al Qodsso Li” du poète palestinien Rami Youssef.

Par la même occasion, le stand va accueillir un concours pour la deuxième année consécutive destiné aux enfants sous le signe “Les couleurs d’Al Aqssa” visant à sensibiliser les générations montantes à la protection des lieux saints religieux de la ville.

En marge du SIEL, l’agence va organiser samedi prochain, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, un colloque sur “la présence marocaine à Al-Qods: symboles et significations” avec la participation de chercheurs marocains et palestiniens.

Au menu figure également une cérémonie de remise des prix aux élèves lauréats du premier concours “Les couleurs d’Al Qods” organisé l’an dernier par l’agence. Cette cérémonie est prévue le 15 février dans l’espace des enfants à partir de 17H00.