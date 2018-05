Lancement à Essaouira de ”l’Arbre à Livres”, une initiative destinée à encourager la lecture auprès des générations montantes

lundi, 7 mai, 2018 à 12:33

Essaouira – “L’Arbre à Livres”, une initiative destinée à favoriser et à promouvoir la lecture notamment, auprès des générations montantes, a été lancée dimanche à Essaouira et ce, à l’initiative conjointe de l’Association “Les Gens du Livre à Mogador” et du comité provincial de Développement Humain relevant de la province.