Large couverture par les médias péruviens et boliviens de la visite historique du Pape François au Maroc

dimanche, 31 mars, 2019 à 16:16

Lima-Les principaux médias péruviens et boliviens ont commenté, samedi, la visite historique du Pape François au Maroc, soulignant que ce déplacement a pour objectif de promouvoir le dialogue entre l’Islam et le Christianisme.

Ainsi, le quotidien péruvien “El Comercio” a écrit que le Pape François est arrivé samedi à Rabat dans le cadre d’une visite de deux jours, soulignant que le déplacement papal intervient environ 34 ans après une visite similaire du Pape Jean-Paul II au Royaume.

La visite du Pape François, qui intervient à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, vise à renforcer les relations avec l’Islam et à rencontrer la communauté chrétienne résidant au Maroc, a indiqué le grand tirage.

Pour sa part, l’agence de presse officielle péruvienne “Andina” s’est arrêtée sur le plaidoyer de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Pape François pour la tolérance et le dialogue entre l’Islam et le Christianisme lors de la première journée de cette visite.

Et de relever que le Souverain a indiqué, lors de Son discours à cette occasion, que “Nous, Roi du Maroc, Amir Al Mouminine, Nous Nous portons Garant du libre exercice des cultes. Nous sommes le Commandeur de tous les croyants”.

De son côté, le Pape François a souligné l’importance du dialogue interreligieux pour surmonter les incompréhensions et les stéréotypes qui suscitent toujours la peur et le conflit, et ouvrir ainsi la voie à un esprit de coopération fructueuse, basée sur le respect.

Dans un article publié sur son site internet sous le titre “Le Pape se rend au Maroc pour unifier les relations avec l’Islam”, la Fédération des journalistes du Pérou a souligné que cette visite a pour objectif de promouvoir les “relations avec l’Islam”.

La fédération, qui a souligné l’importance de la visite du Souverain pontife au Royaume, a ajouté que la question de l’immigration était également à l’ordre du jour de ce déplacement au Maroc, un pays qui constitue un lien entre l’Afrique et l’Europe.

Pour sa part, “Peru 21” a consacré une large place à la cérémonie d’accueil officiel de Sa Sainteté le Pape François présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, et de SAR le Prince Moulay Rachid, samedi, à l’esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat.

De son côté, le journal “Correo” s’est arrêté sur la signature par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François de “L’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Ce document exhorte à “préserver” la ville sainte en tant que “Patrimoine commun” des adeptes des trois religions monothéistes, a relevé le journal.

Par ailleurs, la publication a salué la défense par le Royaume des valeurs de l’Islam modéré, en mettant en exergue l’importance de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, qui accueille des étudiants de nombreux pays du monde.

Selon le journal, l’institut est considéré comme une institution de référence pour “l’Islam modéré”, que prône le Commandeur des croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le même contexte, “El Correo” a mis en avant le climat de “tolérance religieuse” qui prévaut dans le Royaume, soulignant que chrétiens et juifs pratiquent librement leur religion au Maroc.

“La Republica” a, pour sa part, écrit que le Pape François est en visite au Maroc afin d’”approfondir le dialogue interconfessionnel”, un des thèmes prônés par le Souverain Pontife, soulignant que, dans un discours prononcé à Rabat, il a appelé à “vivre comme des frères”.

De son côté, la chaîne de télévision “JN 19” a retransmis en direct la cérémonie d’accueil officiel de Sa Sainteté le Pape François présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Elle a également retransmis la visite de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et du Pape François à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.

Pour sa part, le quotidien bolivien “La Razon” a écrit sous le titre “Le Pape arrive au Maroc, le pays de l’Islam modéré”, que le dialogue interconfessionnel et la question de l’immigration constituaient des “priorités” dans l’agenda du Pape lors de sa visite de deux jours dans le Royaume.