Le raffinement du caftan marocain en vedette à Montréal

dimanche, 1 avril, 2018 à 17:29

-Par Hassan EL AMRI-

Montréal – La magnificence et le raffinement du caftan marocain ont réussi, samedi soir, à voler la vedette et à séduire les épris de la mode qui ont assisté à la 1ère édition du “Montréal Caftan Fashion Show 2018” qui a célébré, lors d’une soirée haute en couleurs, le savoir-faire unique, la créativité et l’ingéniosité de stylistes et de “maâlems” (maîtres-artisans) marocains, qui ne cessent de promouvoir la richesse de l’un des joyaux du patrimoine vestimentaire du Royaume.

Coprésenté par “Diamant style”, “Hope Kings” et le Centre Culturel Marocain “Dar Al-Maghrib”, ce show inédit, qui s’est déroulé en présence d’éminentes personnalités issues de divers horizons, ainsi que de membres de la communauté marocaine établie au Canada et d’autres diasporas étrangères, a offert l’opportunité pour mettre en valeur la haute couture marocaine et l’élégance inégalable du caftan marocain, qui a su traverser les dédales du temps sans pour autant perdre de sa grâce et de sa notoriété, et s’adapter ainsi aux divers goûts et tendances et à l’évolution de la vie moderne.

Dans une ambiance conviviale et festive, cette soirée de la haute couture traditionnelle féminine a été ainsi l’occasion de mettre en évidence le caftan marocain, qui représente l’une des composantes du riche patrimoine culturel du Royaume et l’une des facettes de l’art vestimentaire séculaire du pays, et de le faire connaître et apprécier auprès du public québécois et canadien de toutes origines.

Grâce à ce premier rendez-vous de grande facture, qui a tenu toutes ses promesses, les invités ont pu admirer un sublime défilé de caftans, signés par trois stylistes marocains de renommée, qui ont tenté, chacun, de séduire l’assistance par des nouvelles coupes, des designs innovants et un fabuleux mélange de couleurs, pour offrir une belle collection de ces tenues traditionnelles, devenues l’illustration parfaite de l’élégance de la femme marocaine où se marient authenticité, modernité et innovation.

Ainsi, Nadia Boutaleb, Samira Allali et Smail Akdim ont subjugué le large public avec la présentation d’une trentaine de leurs chefs d’oeuvres qui, par la finition des coupes, le raffinement des tissus, la finesse des broderies, l’éclat des pierres précieuses incrustées, et la vivacité et l’harmonie des couleurs choisies, constituent l’émanation du génie de ces ambassadeurs du caftan marocain, qui ont réussi avec brio à le revisiter, tout en respectant majestueusement son aspect original et traditionnel.

Intervenant à cette occasion, le directeur de “Dar Al-Maghrib”, Jaâfar Debbarh, a indiqué que cette première édition du “Montréal Caftan Fashion Show 2018” se veut une invitation à un voyage à travers l’univers du caftan et de la créativité des maîtres artisans et stylistes marocains.

Mettant en relief l’histoire de cette tenue traditionnelle qui a fait son apparition au temps de la dynastie mérinide, M. Debbarh a précisé que le caftan, devenu le symbole d’élégance de la femme marocaine, s’est autant adapté aux époques qu’aux régions du Maroc.

Après avoir souligné que l’évolution du caftan à travers les temps est le fruit de la créativité des artisans, il a affirmé que cet habit traditionnel, sublimé par tous et même par les plus grands noms de la haute couture, est devenu un patrimoine revu par des couturiers marocains ainsi que par des maîtres stylistes étrangers des plus célèbres.

Dans ce sens, M. Debbarh a noté que le caftan a évolué sous l’impulsion et la créativité de plusieurs stylistes marocains dont font partie Samira Allali, Nadia Boutaleb et Smail Akdim qui ne cessent d’apporter leurs propres touches au développement de ce savoir-faire ancestral et de ce patrimoine culturel.

Approchés par la MAP à l’issue de ce défilé, plusieurs invités ont tenu à saluer l’organisation d’un tel événement pour célébrer, outre-Atlantique, la richesse et la diversité du caftan marocain qui fait partie des éléments indispensables de la garde-robe de toute femme marocaine, et mettre en valeur le savoir-faire et le génie de plusieurs designers de mode, qui séduisent par leurs créations les passionnés de la haute couture traditionnelle marocaine.

Ils ont aussi déclaré avoir été éblouis par la collection présentée par les trois stylistes, qui est l’illustration de la splendeur et de la somptuosité légendaires du caftan marocain, ainsi que par leur talent et leur inventivité qui leur ont permis de réussir un mariage sublime entre l’authenticité et la modernité, et d’être, sous d’autres cieux, les ambassadeurs de cet habit traditionnel.

Ce show artistique a été agrémenté de chants et de rythmes marocains puisés dans le riche répertoire musical du Royaume et exécutés brillamment, pour le grand plaisir de l’assistance, par l’orchestre andalou de Montréal, et les grands artistes marocains Aicha Doukkali, Abdeslam Sefiani, Mohcine Norch et Said Mosker.