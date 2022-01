Les industries culturelles et créatives, un secteur essentiel pour l’émancipation des jeunes et le développement humain (Présidente de la FICC)

mardi, 25 janvier, 2022 à 13:01

Casablanca – Les industries culturelles et créatives (ICC) constituent un secteur essentiel pour l’émancipation des jeunes et le développement humain au Maroc, a affirmé, à Casablanca, la présidente de la Fédération des Industries culturelles et créatives (FICC), Neila Tazi.