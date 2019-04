Les Unes des journaux nationaux dédiées entièrement à la visite historique du Pape François au Maroc

lundi, 1 avril, 2019 à 16:27

Rabat – Les journaux nationaux parus ce lundi, ont consacré entièrement leurs Unes à la visite historique du Pape François au Maroc, de même que des dossiers spéciaux contenant des analyses, des reportages et des témoignages, illustrés de photos et de vidéos, réservés à cet évènement grandiose qui promeut le dialogue interreligieux et les valeurs de paix et de coexistence pacifique.

Ainsi, “Aujourd’hui le Maroc” écrit que l’un des moments forts et remarquables de la visite du Pape François au Maroc a été incontestablement le discours Royal prononcé en quatre langues.

La principale symbolique d’un tel discours renvoie au statut du Maroc comme étant, depuis toujours, une terre de diversité où se rencontrent et cohabitent les cultures, les civilisations et les religions dont les langues sont l’incarnation par excellence, relève l’éditorialiste.

Pour sa part “Al Bayane” met en avant la singularité du Royaume en tant que terre de coexistence, de rencontre, de tolérance et d’interaction entre les Musulmans et les adeptes d’autres religions, notamment les chrétiens et les juifs.

La visite du Pape s’inscrit dans la lignée de cet héritage et s’assigne pour principaux objectifs le développement du dialogue inter-religieux, de la compréhension mutuelle entre les fidèles des deux religions et la promotion des valeurs de paix et de tolérance, a-t-il indiqué, notant que ce voyage papal, qui intervient après la visite officielle qu’avait effectuée SM le Roi Mohammed VI à la Cité du Vatican en avril 2000, est une occasion de mettre en exergue les actions menées par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi pour la défense des causes arabes et musulmanes, la protection de l’espace religieux, la consolidation des valeurs de tolérance et de modération prescrites par l’Islam et le rejet de l’extrémisme aveugle et de la politisation tendancieuse de la religion.

“L’opinion” relève que l’événement marquant de la visite restera sans nul doute la signature dans le palais Royal de Rabat de l’Appel d’Al Qods par SM le Roi Mohammed VI, en Sa double qualité de Commandeur des croyants et de Présidents du Comité d’Al Qods et le Pape François, en sa qualité de Souverain pontife et chef spirituel de 1,3 milliards de Catholiques, ajoutant que cet appel historique souligne le caractère universel de Al Qods en tant que “lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique”.

“Le Matin” s’intéresse, lui aussi, à la signature de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte. Sur ce sujet, le quotidien souligne que Sa Sainteté le Pape François et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, reconnaissant l’unicité et la sacralité de Jérusalem / Al Qods Acharif et ayant à cœur sa signification spirituelle et sa vocation particulière de ville de la Paix, partagent l’Appel d’Al Qods qui vise à préserver la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l’humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue.

Le sentiment très largement majoritaire est fait d’approbation, de bonne surprise et de fierté. Approbation de cette visite du Pape François, visite courte, mais avec une messe dominicale pour quelque 10.000 catholiques, un petit tiers des catholiques marocains ou résidant au Maroc”, commente de son côté l’Economiste.

“Chacun a bien compris que ce n’était pas seulement la cérémonie par elle-même qui comptait, mais bien tous les symboles qu’elle développe autour d’elle”, constate l’éditorialiste. “Il y a un avant et un après cette visite. C’est cette découverte d’une capacité nouvelle, celle de porter en commun, musulmans et chrétiens, les messages d’humanité et de justice pour les migrants et pour la ville trois fois sainte d’Al Qods”, soutient-il.

Les quotidiens arabophones “Al Ittihad Al Ichtiraki” et “Al Alam” ont fait l’écho des activités du Pape lors de sa visite au Royaume, notamment sa rencontre avec un groupe de migrants d’Afrique subsaharienne en situation régulière au siège de l’association caritative Caritas Maroc à Rabat, sa visite à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, sa présidence au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat d’une cérémonie religieuse en présence de près de 10.000 personnes et sa rencontre avec les prêtres, les religieux et religieuses, les consacrés et le Conseil œcuménique des Églises à la Cathédral Saint Pierre à Rabat.

Leur confrère “Assahra” revient sur la rencontre Sa Sainteté Pape François a rencontré plusieurs membres et bénévoles d’un Centre des œuvres sociales dont le siège se situe dans la commune rurale de Mers El Kheir.

Accompagné d’une importante délégation composée notamment d’éminentes personnalités du Saint-Siège et de Monseigneur Vito Rallo, ambassadeur de la Nonciature Apostolique du Vatican à Rabat, le Pape François a rencontré à cette occasion plusieurs enfants en situation de handicap et a entendu les témoignages de leurs parents qui ont exprimé leur gratitude aux sœurs dirigeantes du centre, a-t-il fait savoir, notant que le souverain pontife a également assisté à une représentation de chants des enfants amis du centre qui ont gratifié le Pape François et sa délégation par un florilège de chants d’accueil.

“Bayan Al Yaoum” met en lumière sur la large couverture médiatique consacrée à cet évènement. Dans ce sens, il a indiqué que plus de 300 correspondants et envoyés spéciaux de médias internationaux ont couvert la visite historique de Sa Sainteté le Pape François au Maroc, se félicitant de a forte présence des médias internationaux qui ont permis de transmettre une image vivante sur le Maroc en tant que terre de dialogue, de tolérante et de cohabitation entre les religions et les cultures.

Le Maroc a été de nouveau au rendez-vous avec l’histoire. Cette visite historique du Pape au Maroc a contribué largement au renforcement du dialogue entre les religions et les civilisations et au rapprochement entre les peuples, estime “Assabah”.

A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI et le Pape François ont adressé avec toutes les langues, des messages claires à des millions de musulmans, chrétiens et juifs du monde entier, appelant à la promotion de la coexistence, de la paix et de la fraternité et à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, rappelle-t-on.