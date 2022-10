Londres : L’UM6P explore les opportunités de collaboration avec la diaspora marocaine

dimanche, 2 octobre, 2022 à 15:56

Les valeurs communes et les relations historiques unissant le Maroc et le Pérou, notamment après la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans ce pays d’Amérique du Sud en 2004, resteront enracinées et ne peuvent être affectées par certaines positions conjoncturelles et volatiles, ont indiqué des membres de la délégation parlementaire péruvienne représentant ce pays au Parlement andin.