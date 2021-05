Parution de l’ouvrage “Dialogues Stratégiques, la démondialisation”

lundi, 10 mai, 2021 à 17:31

Rabat- “Dialogues Stratégiques, la démondialisation”, est l’intitulé d’un ouvrage fruit d’une collaboration entre HEC Center for Geopolitcs et Policy Center for the New South (PCNS).

La publication (Volume IX) est issue de la 9ème édition des “Dialogues Stratégiques”, tenue le 27 octobre 2020. Elle comprend 7 “Policy Papers” qui furent présentés, discutés et enrichis à l’occasion de la rencontre au tour de la question de la démondialisation.

La rencontre “Dialogues Stratégiques” représente une plateforme d’analyse et d’échange biannuelle réunissant des experts, des praticiens, des décideurs politiques ainsi que le monde universitaire et les médias au service d’une réflexion critique et approfondie sur les tendances politiques mondiales et les grandes questions d’importance commune pour l’Europe et l’Afrique.

Coordonné par Imane Lahrich, l’ouvrage comporte deux parties, dont la première traite des “nouveaux paradigmes de l’ordre mondial, entre mondialisation et protectionnisme”, tandis que la seconde aborde le sujet de “démondialisation et sécurité économique face aux défis de la Covid-19”.

Cette nouvelle publication a été rédigée par Eugène Berg, Pascal Chaigneau, Jérémy Ghez, Larabi Jaidi, Mohammed Loulichki, Fathallah Oualalaou et Henri-Louis Védie.