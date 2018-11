M. Laaraj: Le développement de la presse électronique incarne les mutations que connait le secteur médiatique au Maroc

vendredi, 9 novembre, 2018 à 17:44

Rabat- Le développement important de la presse électronique au Maroc au cours des six dernières années incarne les mutations que connait le secteur médiatique du fait du progrès technologique et d’une structure démocratique favorisant la liberté d’opinion et d’expression, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.