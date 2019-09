La MAP publie un album photos sur les 20 ans de règne de SM le Roi

mercredi, 25 septembre, 2019 à 11:26

Rabat – L’Agence marocaine de presse “Maghreb Arabe Presse” vient de publier “Anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : 20 ans de règne”, un beau livre retraçant en images les deux décennies de règne du Souverain jalonnées de faits marquants et de réalisations à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

“Anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : 20 ans de règne”, est un album haut en couleurs qui se décline en 13 rubriques d’images sélectionnées mettant en avant l’œuvre de Sa Majesté le Roi dans la réalisation de nombreux chantiers structurants.

Ces rubriques, introduites chacune par des textes, donnent à voir un ensemble de photographies témoignant du développement tous azimuts que connaît le Royaume sous la conduite éclairée et l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI. Il s’agit de « Fondation Mohammed VI », « Nouveau concept de l’autorité », « Code de la famille », « Droits de l’Homme », « Champ religieux », « INDH », « Sahara », « Plan Maroc Vert », « Energies renouvelables », « Réforme constitutionnelle », « Politique africaine », « Médinas » et « Grands chantiers d’infrastructures ».

Préfaçant ce beau livre, qui paraît à l’occasion des vingt ans de règne du Souverain : 1999-2019, M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP, souligne que l’intention de ce livre est de revisiter par l’image les 20 années de règne de SM le Roi Mohammed VI et que l’ouvrage « ne prétend ni à l’exhaustivité, ni à la densité tellement ces vingt années ont été jalonnées de projets dans tous les domaines et sur tous les territoires du pays ».

M. Hachimi Idrissi met l’accent sur l’engagement personnel de SM le Roi qui veille à la réalisation des projets : « on n’inaugure pas puis on oublie. On délivre, et dans la majorité des cas en temps et en heure. Tous les coins et recoins du pays, tous les territoires, même ceux que l’on disait oubliés ou marginalisés, sont concernés. C’est cela la marque du Souverain ».

Il tient, de même, à relever, qu’« un mot s’impose : la fierté. La fierté d’un Royaume stable et rayonnant par ses valeurs de paix, de solidarité et de coexistence pacifique. La fierté d’une civilisation marocaine multiséculaire qui rayonne au-delà des frontières et attachée à des valeurs universelles qui fondent l’humanité ».

En effet, l’ouvrage de 652 pages retrace, au gré des photos prises par des photographes de la MAP et savamment sélectionnées et légendées, l’engagement exceptionnel et les différentes activités de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De même qu’”Anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : 20 ans de règne” immortalise les multiples visites effectuées et les projets lancés par le Souverain, tout au long de vingt ans, tant au Maroc qu’à l’étranger.

La couverture a été réalisée sur la base du détail d’une œuvre de l’artiste peintre marocain Zakaria Ramhani figurant le portrait de SM le Roi avec les mots stylisés : Dieu, la Patrie, le Roi.