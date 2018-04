Mawazine-2018 : L’incontournable Saber Rebaï et la “diva du khalij” Ahlam se produiront les 27 et 30 juin sur la scène Nahda

vendredi, 6 avril, 2018 à 9:50

Rabat – L’artiste et compositeur tunisien Saber Rebaï et la prestigieuse chanteuse émiratie Ahlam se produiront respectivement les 27 et 30 juin pour des soirées qui promettent d’être mémorables sur la scène Nahda dans le cadre de la 17ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde, annoncé vendredi l’Association Maroc Cultures, organisatrice du festival.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival Mawazine Rythmes du Monde offre chaque année au public des concerts exceptionnels avec les plus grands noms de la musique arabe et orientale.

Ainsi, pour la 17è édition (22-30 juin), l’incontournable tunisien Saber Rebaï sera présent pour une soirée très attendue le mercredi 27 juin.

Maître incontestable en musicologie, Saber Rebaï a entamé sa carrière au Caire dans les années 90. Avec plus de 13 albums à ce jour, il a effectué de nombreuses tournées internationales et reçu de nombreux prix et distinctions, précise l’Association dans un communiqué.

Pour la soirée de clôture, la scène Nahda sera en fête avec la chanteuse émiratie Ahlam, ajoute la même source.

Surnomée “Diva du Khalij”, Ahlam détient une carrière artistique extraordinaire qui a démarré dans les années 80. Avec à son actif un grand nombre d’albums, la chanteuse a participé à différents festivals dans le monde et a collaboré avec de nombreux artistes arabes. Voix incontestable et personnage hors normes, Ahlam ne manquera pas de surprendre le public de Mawazine pour un concert fort en émotions.

Créé en 2001, le festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.

Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses concerts, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.