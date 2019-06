Mawazine-2019: Soirée musicale des mille et une nuits à Nahda avec les stars Walid Toufic et Diana Karazon

jeudi, 27 juin, 2019 à 9:18

— Par Aimad Ouhakki —

Rabat – La star libanaise Walid Toufic et la chanteuse jordanienne Diana Karazon ont fait vivre, mercredi soir, le public de la scène Nahda, une grande soirée musicale des mille et une nuits, en hommage à la chanson arabe classique et ce dans le cadre de la 18-éme édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Accueilli par l’assistance sous un tonnerre d’applaudissements, le légendaire de la chanson arabe Walid Toufic a envoûté le public de sa voix gracieuse et voluptueuse et ses chansons aux paroles poétiques empreintes de l’héritage musical arabe.

Grâce à sa voix qui résonne et ses morceaux mélodieux, Walid Toufic a conquis les cœurs, en interprétant avec brio une palette de chansons arabes, mêlant chansons marocaines classiques, libanaises et égyptiennes.

Tout au long du spectacle, le public a été en interaction totale avec la star libanaise, en chantant en choeur ses célèbres chansons, notamment, “Abouki Min Ya Sabiya”, “Wahdak Habibi”, “Ya Bahr” et “Inzil ya Jamil”, qui ont transporté l’assistance à l’âge d’or de la chanson arabe. Le coup de cœur de la soirée a été la brillante interprétation par Walid Toufic d’une chanson du Grand Abdelhadi Belkhayat.

Toujours dans cette fête de la chanson orientale, Diana Karazon avait également son mot à dire. Avec son “Mawal” tiré de sa fameuse chanson “Khalass Law”, elle a fait une entrée majestueuse digne d’une Diva de la belle époque.

Avec sa prestation plus que parfaite, Dina Karazon a fait voyager les spectateurs dans l’univers de la musique arabe classique. Enveloppée du drapeau marocain, Karazon a interprété un florilège de ses célèbres chansons sur les rythmes de la Dabka, dont “Inssani Ma Binssak”, “Inta El gharam”, “Wayak” et “Min Biyfakrak”.

La grande surprise de la soirée a été l’interprétation par Diana Karazon de la chanson marocaine populaire “J’en ai marre”, illustrant, ainsi la puissance de la musique pour rapprocher les peuples et les cultures et la place de choix qu’occupe désormais la chanson marocaine sur la scène artistique arabe.

Chanteur et acteur, Walid Toufic a effectué la majeure partie de sa carrière en Egypte. Sa participation en 1973 dans l’émission libanaise “Studio El Fan” a déclenché une longue carrière artistique. Walid a joué divers rôles pour de grands films égyptiens. L’artiste détient un répertoire riche de près de 600 chansons composées par des auteurs réputés du monde arabe.

Chanteuse, présentatrice télé et actrice, Diana Karazon est devenue célèbre après avoir remporté la première saison de SuperStar 2003 (version arabe de la Nouvelle Star). Avec 4 albums à succès, Diana combine entre chansons égyptiennes, libanaises, Khalijis mais aussi en dialecte jordanien. Elle est actuellement une des chanteuses les plus célèbres de son pays.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine est classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales de la planète. Cet événement reste fidèle aux précédentes éditions, en proposant une programmation toujours plus éclectique, transgénérationnelle et gratuite à 90% de ses festivaliers.

Mawazine est le festival le plus ancré dans l’histoire du Maroc, grâce à une programmation plurielle qui sait, à chaque édition, toucher le maximum de public, toutes générations confondues. Avec une fréquentation dépassant les 2,5 millions de festivaliers sur 9 jours de concerts et 7 scènes réparties sur les villes de Rabat et Salé, le Festival a été classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales du Monde.