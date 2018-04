MMVI: Les visiteurs de l’exposition “La Méditerranée et l’art moderne” sous le charme de merveilleuses œuvres d’art

mardi, 24 avril, 2018 à 22:36

Rabat – Les visiteurs de l’exposition “La Méditerranée et l’art moderne”, inaugurée mardi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, ont été charmés par quatre-vingts merveilleuses œuvres d’art, réparties entre peintures, photographies et sculptures, et couvrant plusieurs étapes de l’histoire de l’art du XXe siècle.

L’exposition se décline en 9 sections, la première, “Naissance du paysage moderne 1900-1914”, porte sur la réinvention du paysage moderne au moment du fauvisme et cubisme, tandis que la deuxième, intitulée “Exotismes 1905-1934”, traite des paysages peints par de nombreux grands artistes, ayant vécu et travaillé en France, au Maroc et en Algérie.

Dans le cadre de cette exposition, qui se tient jusqu’au 27 août prochain, deux salles ont été consacrées à la photographie à travers les sections “Rivages photographiques 1930-1945” et “Une photographie méditerranéenne 1956-1998”.

Les autres sections sont intitulées “Les ateliers du midi 1940-1955”, comportant des œuvres de Pierre Bonnard, Henri Matisse et Pablo Picasso, “Le foyer catalan 1920-1968”, “Marseille, festival de l’art d’avant-garde 1956”, “A propos de Nice 1960-1980” et “Autour de supports/surfaces 1967-1977”.

“La Méditerranée et l’art moderne”, exposition inédite au Maroc, est organisée par la Fondation nationale des musées du Maroc et le Centre George Pompidou.

SAR le Princesse Lalla Hasnaa a présidé le vernissage de l’exposition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et du président de la République française, Emmanuel Macron.