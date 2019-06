Moussem de Tan-Tan: Les tentes marocaines et mauritaniennes reflètent la splendeur du patrimoine culturel commun

mercredi, 19 juin, 2019 à 11:22

Tan-Tan – Empreintes de symbolisme culturel et civilisationnel, les tentes sahraouies marocaines et mauritaniennes, installées à la place de la Paix et la Tolérance, où se tient depuis samedi le 15ème Moussem de Tan-Tan, reflètent la splendeur du patrimoine culturel commun.