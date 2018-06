Musiques et chants patrimoniaux en clôture du 2-è festival régional de musique et de création

Fès – Une soirée haute en couleurs a été organisée, jeudi soir à Fès, en clôture de la deuxième édition du festival régional de musique et de création, avec la participation d’artistes et de groupes de musique patrimoniale et moderne.