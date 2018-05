Parution aux Etats-Unis de l’ouvrage “Women and Men in the Qur’an” d’Asma Lamrabet

mardi, 15 mai, 2018 à 16:29

Washington – L’écrivaine marocaine Asma Lamrabet vient de publier aux Etats-Unis son ouvrage “Femmes et Hommes dans le Coran” (Women and Men in the Qur’an), qui bat en brèche les idées reçues sur la condition des femmes musulmanes, l’islamophobie et met en avant l’Islam en tant qu’éthique spirituelle égalitaire.nes tel que exprimé dans des versets innombrables dans le Coran qui mettent en exergue l’importance de la responsabilité partagée, ainsi que le respect et le soutien mutuels entre l’homme et la femme”.