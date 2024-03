Parution de la traduction arabe du livre “Question du Sahara marocain : une perspective géostratégique” du chercheur mexicain Roman Lopez Villicaña

Rabat – La traduction en arabe du livre “Question du Sahara marocain : une perspective géostratégique” de l’universitaire mexicain Roman Lopez Villicaña vient de paraître à l’initiative du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération.

Dans une note de présentation du livre, traduit par Abdelkhalek Nejmi, le Haut-Commissariat indique que cette œuvre constitue “le fruit d’une recherche et d’une enquête objective et détaillée réalisée par l’auteur pour trouver la vérité derrière le conflit artificiel autour du Sahara marocain”.

Cette publication “reflète l’importance du rôle de l’académicien et de l’intellectuel organique engagé en faveur des causes justes, avec un attachement à l’objectivité dans son plaidoyer pour les défendre, comme c’est le cas pour la question du Sahara marocain”, relève la même source, ajoutant que l’universitaire mexicain met en lumière la crédibilité de la question nationale et sa légitimité historique, ainsi que les acquis réalisés par le Royaume face aux adversaires de son intégrité territoriale.

Le livre comprend dix parties traitant des fondements théoriques pour assimiler le conflit artificiel autour du Sahara, notamment la région dans l’histoire du Maroc avant le protectorat, les liens d’allégeance (Beïa) entre les sultans alaouites et les habitants de ces provinces, la génèse de ce conflit artificiel et les parties prenantes, l’ONU et la question du Sahara, les développements tous azimuts dans les provinces sahraouies depuis leur retour à la mère patrie et, enfin, le Mexique et le Sahara.

Roman Lopez Villicaña, également membre de l’association mexicaine des études en relations internationales et de l’association d’Amérique latine des études africaines et asiatiques, avait effectué une visite de plusieurs mois aux provinces du sud du Royaume qui lui a permis de constater de près la réalité du conflit autour du Sahara, ce qui l’a aidé à réaliser cette œuvre d’enquête sur le terrain, relève la même source.

L’auteur souligne dans l’ouvrage, publié dans sa version originale en 2013, que la marocanité du Sahara, qui tire sa légitimité de l’histoire et de la réalité, a été renforcée par le Plan marocain d’autonomie, qualifié par la communauté internationale de “sérieux, réaliste et crédible”.