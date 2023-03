Rabat: Clôture de la première édition des journées du Cinéma Panafricain

jeudi, 16 mars, 2023 à 23:22

Rabat – Le rideau est tombé, jeudi soir à Rabat, sur la première édition de ROOTS Rabat-Les Journées du Cinéma Panafricain-, initiée par la fondation Hiba, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Cette édition, organisée du 12 au 16 mars avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a connue la participation d’une délégation internationale de professionnels venus de plus de 15 pays du continent africain, représentant l’ensemble de la chaîne de valeur du cinéma, notamment des réalisateurs, des producteurs, des distributeurs, des exploitants, des responsables d’écoles de formation ainsi que des directeurs de centres cinématographiques.

“Cette édition vient offrir un nouvel espace professionnel pour l’industrie cinématographique du continent répondant à un besoin de plus en plus grandissant d’une structuration et connexion des acteurs de cette industrie en Afrique”, a souligné Marwane Fachane, directeur général de la Fondation Hiba.

“Le Maroc, ancré dans son continent, est fortement attaché au développement de ce dernier et engagé dans le partage de connaissances et d’expertises en Afrique et ailleurs”, a-t-il indiqué, soulignant que “le Royaume, de par sa position géographique idéale et sa longue tradition de coproduction cinématographique avec les pays du continent, est un pays idéal pour accueillir des manifestations à portée africaine et à vocation artistique et culturelle”.

Cette édition a été marquée par une programmation riche et variée, proposant au public 8 long-métrages (fiction et documentaire), 4 courts-métrages et 2 films d’animation, tous présentés pour la première fois au Maroc, ont indiqué les organisateurs, soulignant que “cette programmation reflète une réelle volonté de rapprocher le public marocain de la production cinématographique de son continent”.

L’événement a également proposé un programme scientifique composé de tables rondes thématiques, de master classes techniques, d’ateliers de travail et de visites de terrain, outre des rencontres professionnelles entre la délégation professionnelle invitée et leurs pairs marocaines et des discussions portant sur les moyens de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le secteur du cinéma.

Organisée dans le cadre de “Rabat Capitale Africaine de la Culture en 2022”, la première édition de ROOTS Rabat est un événement de promotion du savoir-faire du continent africain favorisant la création de synergies et la coopération Sud-Sud qui participent à la pérennisation de l’industrie cinématographique africaine.