Rabat: Création du Réseau des journalistes Fact-Checkers des Agences de presse africaines

jeudi, 25 avril, 2024 à 18:02

Rabat – Les participants au séminaire de La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) autour du thème “Fact-Checking : Détection des fake news dans les contenus médiatiques”, ont annoncé, jeudi à Rabat, la création du Réseau des journalistes Fact-Checkers des Agences de presse africaines (RJF-FAAPA).

Ce Réseau, dont la création a été annoncée lors de la cérémonie de remise des certificats aux participants à ce séminaire, présidée par le Président de la FAAPA, Directeur Général de la MAP, Fouad Arif, se veut une structure permettant un travail concerté, efficace et sérieux des agences membres de la FAAPA pour la lutte contre la désinformation.

Il favorise la mise en place d’un cadre pour les journalistes leur permettant la création d’une plateforme spécialisée dans la vérification des informations et des contenus multimédias, ainsi que l’élaboration d’un guide sur le fact-checking en vue de le mettre à la disposition des journalistes des agences de presse africaines.

Les membres de ce Réseau, qui ont exprimé leur détermination à aller de l’avant pour la mutualisation des efforts dans la lutte contre les fake news, contribueront au sein de leurs rédactions respectives, à implémenter les techniques de vérification de l’information et permettront de renforcer la coordination entre les membres de la FAAPA dans ce domaine.

Le coordonnateur du RJF-FAAPA, Jean Bedel Ndandula, de l’Agence de presse de la République démocratique du Congo, s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, du grand engagement dont ont fait montre les formateurs et participants à ce séminaire autour des thèmes abordés, notamment les ateliers théoriques et pratiques autour de la méthodologie de fact-checking, les moyens de lutte contre la désinformation et les outils et techniques de fact-checking.

“C’est une grande première de créer ce Réseau, c’est une fraternité scientifique qui voit le jour et aussi un grand défi car les Agences de presse de la FAAPA vont désormais lutter ensemble contre la désinformation pour la démocratie et la paix en Afrique”, a souligné M. Ndandula.

Le journaliste et expert des médias camerounais, Xavier Messé A Tiati, qui a participé en tant que formateur à ce séminaire, a souligné dans une allocution durant cette cérémonie que les avancées technologiques et le professionnalisme de l’Agence Maghreb Arabe Presse sont “uniques” en Afrique, mettant l’accent sur le souci permanent de la MAP de partager son expérience et son expertise avec les Agences de presse membres de la FAAPA.

“Le Maroc a toujours voulu tirer vers le haut les pays africains dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’économie. Aujourd’hui, dans le cadre de la FAAPA, ce partage d’expériences s’opère dans le domaine de l’information et du journalisme”, a relevé M. Tiati.

Ce séminaire de cinq jours, organisé au profit de 24 journalistes issus des Agences de presse membres de la FAAPA, a porté sur différents aspects de la thématique choisie, notamment “l’historique de la propagation des fake news et l’apparition du Fact-checking”, “les objectifs et les enjeux du Fact-checking”, “les outils et les techniques du Fact-checking” et “la méthodologie de Fact-checking”.