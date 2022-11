Rabat: Présentation du livre “Ainsi Disait Nadir Yata” de Sawsane Yata

mercredi, 9 novembre, 2022 à 14:55

Le Conseil de la Concurrence permet d’offrir les meilleures conditions de concurrence aux citoyens et de renforcer la compétitivité de l’entreprise et d’éviter les ententes aux dépens du marché, a souligné mercredi à Marrakech, le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour.